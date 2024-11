PlayStation Store, Black Friday: ecco le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Il Black Friday è arrivato anche su PlayStation Store, con una serie di offerte davvero interessanti sui giochi PS4 e PS5, molti dei quali in promozione per la prima volta: ecco gli affari da non perdere.

Il Black Friday è approdato anche su PlayStation Store, nell'ambito di una promozione che avrà termine il 2 dicembre e che promette sconti fino al 70% su di un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5, molti dei quali alla prima offerta in assoluto e dunque disponibili al prezzo più basso di sempre per quanto concerne il formato digitale. È il caso di Marvel's Spider-Man 2, ultimo episodio della straordinaria serie action firmata Insomniac Games, che tocca su PS Store il suo minimo storico, mentre per Star Wars Outlaws, Silent Hill 2, Astro Bot, Stellar Blade, Sonic x Shadow Generations e Warhammer 40.000: Space Marine ci troviamo di fronte alla prima promozione. Ad ogni modo, la lista non termina qui: ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Marvel's Spider-Man 2 L'ultimo capitolo della proprietà intellettuale PlayStation di maggior successo scende al di sotto della "barriera psicologica" dei 50€, grazie a uno sconto del 38% che porta il prezzo di Marvel's Spider-Man 2 a 49,59€ anziché 79,99€. La constatazione è sempre la stessa: se non avete comprato il gioco al lancio unicamente per ragioni di tempo, di budget o di backlog, è arrivato il momento di rimediare. Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 trovate tutti i motivi per cui la nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales si pone come un'esperienza imperdibile per i tantissimi fan di questi personaggi; a cominciare naturalmente da una trama avvincente e ben raccontata, che vede l'ingresso in campo del potente simbionte alieno che darà vita al temibile Venom. Non si tratta però dell'unico avversario che ci troveremo ad affrontare all'interno della corposa campagna del gioco, visto che dovremo vedercela anche con villain del calibro di Lizard, l'Uomo Sabbia e Kraven il cacciatore. Quest'ultimo, in particolare, trasformerà le strade e i tetti di Manhattan nel suo nuovo terreno di caccia, supportato da truppe molto ben attrezzate e disposte a tutto. Peter e Miles affrontano l'Uomo Sabbia in Marvel's Spider-Man 2 Il risultato finale è dunque un titolo straordinario, che porta sullo schermo una storia davvero appassionante, ricca di personaggi ben caratterizzati e di situazioni decisamente più articolate rispetto al passato della serie, il tutto accompagnato da un comparto tecnico eccellente: il nostro consiglio è di non perdervi l'offerta del Black Friday e di passare un divertente Natale con Marvel's Spider-Man 2.

Star Wars Outlaws L'avventura della fuorilegge Kay Vess nel mondo di Star Wars giunge all'appuntamento con il Black Friday in concomitanza con il lancio dell'espansione Wild Card e ne approfitta per una prima, interessante promozione: il prezzo di Star Wars Outlaws passa da 79,99€ a 59,99€, consentendovi di risparmiare il 25% rispetto alla cifra iniziale. Kay Vess nella sua Trailblazer in Star Wars Outlaws Al di là delle inevitabili polemiche che non sembrano mai risparmiare le produzioni Ubisoft, se avete letto la nostra recensione di Star Wars Outlaws saprete che abbiamo molto apprezzato la storia confezionata per l'occasione da Massive Entertainment, che ha saputo sfruttare a fondo gli elementi della "outlaw fantasy" e ha portato sullo schermo una protagonista scaltra e credibile, che non ha bisogno della Forza o di una spada laser per adempiere al proprio ruolo. In compagnia del suo piccolo e inseparabile compagno, Nix, Kay prova a farsi un nome fra i sindacati criminali che controllano i settori dell'Orlo Esterno, ma uno dei suoi primi incarichi finisce male e si ritrova con una taglia sulla testa. Così, impegnata a rimettere in sesto la sua nave Trailblazer, la ragazza entra in contatto con il misterioso Jaylen e con il droide, ND-5, che vogliono sfruttare le sue abilità per un colpo particolarmente importante. Uno degli iconici panorami di Star Wars Outlaws Durante questo percorso avremo modo di visitare cinque mondi differenti, portando a termine diverse missioni per le varie fazioni e migliorando di conseguenza la nostra reputazione presso di loro... oppure peggiorandola, laddove uno dei nostri incarichi dovesse danneggiare uno specifico gruppo criminale: elementi che andranno ad arricchire in maniera sostanziale la campagna, rendendola più o meno lunga e interessante.

Silent Hill 2 Anche per Silent Hill 2 le offerte del Black Friday corrispondono alla prima promozione in assoluto, che permette in questo caso di acquistare l'eccellente rifacimento del survival horror targato Konami a 55,99€ anziché 69,99€, risparmiando dunque il 20%: un piccolo ma importante incentivo per chi aveva rimandato questa esperienza, magari in attesa di capire cosa dicessero le recensioni. James, il protagonista di SIlent Hill 2 Ebbene, sul fronte della critica il remake realizzato da Bloober Team ha sorpreso tutti, portando a casa voti eccellenti, come testimonia anche la nostra recensione di Silent Hill 2. La drammatica avventura di James Sunderland fra le nebbiose strade della cittadina maledetta ha insomma parecchio da dire, a maggior ragione in questa nuova versione: non perdetevela.

Astro Bot Lo sconto su Astro Bot non è il più clamoroso che si sia mai visto su PlayStation Store, appena il 15% per un prezzo che passa da 69,99€ a 59,49€, ma alla fine della fiera ciò che conta è l'incredibile qualità dell'opera sviluppata da Team Asobi, che spinge i limiti del genere platform verso nuovi standard e nel farlo restituisce sensazioni che di solito si provano davanti ai migliori giochi Nintendo. Una delle tante citazioni di Astro Bot Ne abbiamo parlato nella recensione di Astro Bot, del resto: mettendo in campo tantissime idee brillanti, meccaniche sorprendentemente immediate e coinvolgenti, un supporto incredibile alle peculiari capacità del controller DualSense e una valanga di citazioni che fanno riferimento alle più celebri proprietà intellettuali di PlayStation (e non solo!), questo gioco è un gioiello indiscutibile. Compratelo!

Stellar Blade Se è vero che i giochi non vanno in offerta fintanto che vendono bene, nel caso di Stellar Blade abbiamo dovuto attendere ben sette mesi per questa prima promozione, che porta il prezzo dello straordinario action game realizzato da Shift Up a 59,99€ anziché 79,99€, permettendoci quindi di risparmiare il 25% rispetto alla cifra di lancio. Una sequenza di combattimento di Stellar Blade È poco? È tanto? Di certo il prodotto merita: come avrete letto nella nostra recensione di Stellar Blade, ci troviamo alle prese con un titolo estremamente solido nelle sue meccaniche, molto ben bilanciato sul piano della difficoltà, dotato di un comparto narrativo più interessante di quanto fosse lecito attendersi e di una grafica che concede parecchio al fanservice: un extra che per alcuni utenti conta e non poco.

Sonic x Shadow Generations È passato invece appena un mese dal debutto di Sonic x Shadow Generations, che troviamo scontato in occasione del Black Friday a 44,99€ anziché 59,99€, dunque con una riduzione pari al 25%. Una strategia sorprendente da parte di SEGA, se consideriamo che il remake ha già venduto 1,5 milioni di copie, ma immaginiamo che questa promozione imprimerà un'ulteriore spinta ai numeri totalizzati dal gioco. Una sequenza di Sonic x Shadow Generations Tutto meritatissimo, ad ogni modo: nella nostra recensione di Sonic x Shadow Generations abbiamo parlato di come questo rifacimento migliori l'esperienza originale di Sonic Generations sotto ogni punto di vista, dalla grafica al gameplay, aggiungendo inoltre tanti contenuti inediti e in particolare la nuova campagna dedicata a Shadow, che vale il prezzo del biglietto.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 Anche Warhammer 40.000: Space Marine 2 è alla sua prima promozione in assoluto su PlayStation Store, e così il prezzo dell'atteso sequel firmato Saber Interactive scende a 55,99€ anziché 69,99€, con una riduzione del 20% che potrebbe rappresentare una piccola ma importante spinta all'acquisto del gioco da parte di chi, per un motivo o per l'altro, lo aveva rimandato. Demetrian Titus e la sua squadra all'attacco in Warhammer 40.000: Space Marine 2 Nuovamente al comando di Demetrian Titus, ci troveremo ad affrontare orde di Tiranidi su diversi pianeti per la gloria dell'Imperium, nell'ambito di una coinvolgente campagna che ripropone, arricchisce e migliora gli elementi che avevano determinato il successo del primo capitolo della serie: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2.

EA Sports FC 25 Sebbene quello del Black Friday sia il primo sconto di sempre per EA Sports FC 25 su PS Store, l'offerta messa in campo è davvero ghiotta: l'ultima edizione dell'eccellente gioco di calcio prodotto da Electronic Arts può essere vostra letteralmente a metà prezzo, dunque 39,99€ anziché 79,99€ nella doppia versione per PS4 e PS5. Ebbene, che state aspettando? Un'azione di gioco di EA Sports FC 25 Se avete letto la nostra recensione di EA Sports FC 25, saprete già che si tratta di un pacchetto estremamente completo, migliorato sul piano del gameplay, ricco di modalità single player e multiplayer che includono il divertente Rush Mode cinque-contro-cinque, con i suoi toni arcade, nonché le nuove carriere allenatore e giocatore, la rinnovata sezione Club e naturalmente la conferma di Ultimate Team.

Final Fantasy 7 Rebirth Fra i vincitori dei Golden Joystick Awards, Final Fantasy 7 Rebirth tocca il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, ovverosia 47,99€ anziché 79,99€: una riduzione del 40% che apre sicuramente le porte a un recupero importante, vista la straordinaria qualità espressa dalla seconda parte del remake del classico targato Square Enix. Cloud Strife in Final Fantasy VII Rebirth Rebirth porta infatti avanti il racconto cominciato in Final Fantasy 7 Remake e lo fa nella maniera giusta, donando ampio spazio ai protagonisti e catapultandoci in un'ambientazione sostanzialmente più aperta, ricca e affascinante, caratterizzata da un'enorme quantità di contenuti con cui confrontarsi e da un sistema di combattimento che miscela in maniera perfetta azione e strategia. Avete letto la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth?

Rise of the Ronin Quella del Black Friday è la seconda promozione di sempre per Rise of the Ronin su PS Store, che viene proposto con uno sconto del 38% a 49,59€ anziché 79,99€. Siamo ancora lontani dalle riduzioni più aggressive, è vero, ma vale in ogni caso la pena di dare una possibilità all'action game sviluppato da Team Ninja e al suo eccellente sistema di combattimento. Uno dei combattimenti di Rise of the Ronin Ne abbiamo parlato nella recensione di Rise of the Ronin: questo aspetto dell'esperienza è stato curato in maniera particolare, consegnandoci un impianto davvero fantastico, accessibile e profondo al tempo stesso, che dona all'ambientazione del Giappone feudale uno spunto in più e può farci chiudere un occhio sui limiti di un open world inconcludente e di una direzione artistica mai davvero ispirata.