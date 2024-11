La custodia ufficiale ROG ALLY è al prezzo minimo storico su Amazon Italia, nel mezzo del Black Friday

Inizia una nuova settimana ma le offerte del Black Friday 2024 certamente non si interrompono su Amazon Italia. Gli sconti proposti dalla piattaforma si applicano a tantissimi prodotti ed è quindi l'occasione giusta per recuperare qualcosa di cui avevamo bisogno che è ora a un prezzo molto interessante. Ad esempio possiamo vedere la custodia ufficiale ROG ALLY . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 49,99€, quindi lo sconto è del 18%. È venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche della custodia ufficiale di ROG ALLY

La custodia ufficiale di ROG ALLY è pensata per proteggere il vostro dispositivo ROG ALLY da tutte le condizioni atmosferiche grazie al suo tessuto impermeabile in PU. Internamente, la fodera è in pile: è morbido e impedisce che lo schermo subisca graffi.

La parte superiore della custodia

Inoltre, la custodia può essere anche usata per supporto portatile, piegando lo scomparto centrale. C'è poi lo spazio per inserire uno spazio di archiviazione come le MicroSD e uno spazio abbastanza grande per inserire una carta di credito. Misura ‎4,3 x 14,3 x 30,5 cm.