Sonic x Shadow Generations raggiunge un nuovo traguardo di vendite e non perde velocità

Sonic x Shadow Generations è stato apprezzato da critica e pubblico, in periodo positivo per il riccio blu di SEGA che tra videogiochi e film sta attirando sempre più l'attenzione di appassionati, vecchi e nuovi. Ora, scopriamo che il gioco ha raggiunto un nuovo traguardo di vendita sicuramente positivo.

I dati di Sonic x Shadow Generations e non solo

L'informazione arriva dal profilo di Facebook di Sonic The Hedgehog SEA, ovvero quello del sud-est asiatico. Non si tratta chiaramente di una delle fonti primarie per i dati di SEGA, ma è comunque una fonte ufficiale che curiosamente (forse per sbaglio) ha condiviso per prima queste informazioni.

Ricordiamo poi che il gioco aveva venduto un milione di unità al lancio (con tre giorni di accesso anticipato se si pagava extra, quindi ha ottenuto altre 500.000 copie vendute nel corso del primo mese. Per confronto, Sonic Frontiers aveva venduto 2,5 milioni di unità dopo il primo mese circa, arrivando dopo pochi mesi a 3,2 milioni (dati di marzo 2023).

Vi segnaliamo poi che il gioco è ora in sconto per il Black Friday, quindi probabilmente tra poco tempo potremmo ricevere un nuovo aggiornamento con vendite ancora più alte.