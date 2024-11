Asus Zenfone 11 Ultra 256GB in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via a una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui tecnologia e dispositivi mobili. Tra le varie offerte su Amazon Italia durante questo periodo, spicca l' Asus Zenfone 11 Ultra da 256GB . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli dell'Asus Zenfone 11 Ultra 256GB

L'Asus Zenfone 11 Ultra combina prestazioni elevate con un design compatto ed elegante. Dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantisce immagini nitide e fluide per gaming e multimedialità.

Alcune feature del dispositivo.

Equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3, il telefono offre prestazioni eccellenti per le app più esigenti e per il multitasking. Con 256GB di memoria interna e 12GB di RAM, offre spazio sufficiente per file, foto e applicazioni.