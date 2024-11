Il noto leaker Tom Henderson ha riferito che il battle royale di Sniper Elite è stato cancellato da Rebellion. Il motivo? Pare che Tencent abbia deciso di non finanziare ulteriormente il progetto, che dunque ha dovuto chiudere i battenti.

Nome in codice Project Archipelago, il gioco avrebbe dovuto portare il celebre franchise nel terreno dei battle royale, appunto, nell'ambito di un'esperienza in cui diverse squadre composte da tre partecipanti si sarebbero contese la vittoria.

Sniper Island, così veniva chiamato il progetto internamente, è stato protagonista di un'ultima sessione di test in versione alpha lo scorso agosto, ma evidentemente Tencent non ha ritenuto il prodotto sufficientemente valido per portarne a termine lo sviluppo.