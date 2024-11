Star Wars Outlaws arriva tra i più venduti su Steam, ma in realtà pochissimi stanno giocando

Come probabilmente saprete, Star Wars Outlaws è arrivato anche su Steam , con Ubisoft che ha deciso di spingere le proprie opere più rapidamente di quanto fatto in passato sulla piattaforma di Valve. Come è stata la partenza, come già segnalato il gioco è subito entrato in Top 10 e, un giorno dopo, ha anche guadagnato una posizione.

I dati di Star Wars Outlaws

Guardando ai dati di SteamDB, al momento della scrittura il gioco ha 1.297 persone connesse in contemporanea, poco meno del picco ottenuto pochi minuti prima (1.305). Non si tratta, lo diciamo subito, di un numero particolarmente elevato. Non solo è fuori dalla Top 100 dei più giocati del momento, ma ha un numero di giocatori molto più basso rispetto a giochi che stanno vendendo meno.

Perché? Per iniziare, il gioco è appena arrivato su Steam, ma non è appena uscito. Sebbene si possa pensare che su altre piattaforme computer (Ubisoft Store in primis) abbia venduto meno che su Steam, il grosso del pubblico non ha particolarmente fretta di giocarci visto che non c'è la classica eccitazione del vero lancio, soprattutto considerando che non è ancora arrivato il fine settimana e quindi molti non hanno tempo. Non è impossibile che nei prossimi giorni il numero cresca.

Inoltre, ricordiamo che la posizione in classifica su Steam non ci indica le vendite effettive: semplicemente è possibile che gli altri prodotti in lista stiano guadagnando molto poco (la classifica si basa sui ricavi, non sulle unità) e che Star Wars Outlaws abbia trovato spazio grazie a questo, pur non piazzando molte copie.

Chissà, appena gli utenti scopriranno che Star Wars Outlaws ha iniziato a rivoluzionare il gameplay a partire dalla furtività, forse correranno in massa.