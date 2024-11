Lo Hobbit - Trilogia Cinematografica + Extended in 4K Ultra HD in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via a una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui film e serie TV in formato fisico. Tra le varie offerte su Amazon Italia durante questo periodo, spicca il cofanetto "Lo Hobbit - Trilogia Cinematografica + Extended" in 4K Ultra HD . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli del cofanetto

Questo cofanetto include le versioni cinematografiche ed estese dei tre film della saga de "Lo Hobbit":

"Lo Hobbit - Un Viaggio Inaspettato"

"Lo Hobbit - La Desolazione di Smaug"

"Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate"

I protagonisti della trilogia.

Ogni film è presentato in risoluzione 4K Ultra HD, offrendo una qualità video eccezionale per un'esperienza visiva immersiva. Il cofanetto è prodotto da Warner Bros. e include un totale di 13 ore e 12 minuti di contenuti. È importante notare che l'audio in italiano non è in formato HD, ma la qualità complessiva rimane elevata. Questo set è ideale per gli appassionati della Terra di Mezzo che desiderano rivivere l'epica avventura di Bilbo Baggins con la massima qualità disponibile.