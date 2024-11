Apple AirPods 4, Pro 2 e Max sono in offerta su Amazon Italia in occasione del Black Friday

Inizia una nuova settimana ma le offerte del Black Friday 2024 certamente non si interrompono su Amazon Italia. Gli sconti proposti dalla piattaforma si applicano a tantissimi prodotti ed è quindi l'occasione giusta per recuperare qualcosa di cui avevamo bisogno che è ora a un prezzo molto interessante. Ad esempio possiamo vedere vari modelli di Apple AirPods, ovvero Pro 2, 4 e Max. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il modello AirPods Max non è al prezzo minimo storico, mentre il Pro 2 e il 4 sono al loro miglior prezzo di sempre per la piattaforma. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon.