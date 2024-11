Hollow Knight: Silksong sarà ai The Game Awards 2024? I fan ci scherzano sopra

Nemmeno a dirlo, con l'approssimarsi dei The Game Awards 2024 , che si svolgeranno il 12 dicembre, è ripartito il tam tam dei fan di Hollow Knight: Silksong che, tra il serio e il faceto, vanno chiedendosi se il gioco di Team Cherry sarà presente all'evento in qualche forma . Molti non si chiedono nemmeno se ci saranno un trailer o una data d'uscita. Fondamentalmente basterebbe un segno della sua esistenza per rendere tutti felici. Del resto l'attesa di Silksong è diventata una specie di gioco online, che si riflette su tutti i discorsi relativi allo stesso, sparito dai radar da anni.

Esiste o no?

Prendendo un esempio che valga per tutti, nel sondaggio pubblicato sul forum Resetera, viene chiesto: "Hollow Knight: Silksong apparirà durante i The Games Awards del 12 dicembre?" Le risposte sono "Sì", "No (trucco da clown)" e "Silksong non esiste", con le ultime due che fanno evidentemente riferimento ad alcuni celebri meme relativi al gioco.

Uno dei celebri meme di Silksong

Per chi non sapesse tutta la storia, vediamo di fare un breve riassunto. Hollow Knight: Silksong fu annunciato nel 2019, per la gioia dei fan della hit Hollow Knight. Doveva essere una semplice espansione del primo gioco, ma con il tempo è diventato altro. Negli anni si sono accavallati gli annunci che sembrano precedere il lancio con le sparizioni repentine. Nel 2022 apparve durante un evento di Xbox, facendo sperare l'arrivo prima di giugno 2023 (i giochi mostrati erano stati annunciati tutti come in uscita entro quella data). Capirete bene da soli che non è andata come si sperava.

Il risultato di questo balletto è che ogni evento di qualsiasi editore, anche solo vagamente coinvolto con Silksong, viene ormai anticipato dalla domanda: sarà mostrato Hollow Knight: Silksong?