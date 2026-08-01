Amnesia: The Dark Descent Remastered è previsto entro la fine del 2026, in attesa di un annuncio

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma il report annuale del team Frictional Games sembra menzionare in maniera esplicita il ritorno di Amnesia: The Dark Descent con una remaster entro la fine del 2026, con una presentazione che dovrebbe arrivare a breve, a questo punto.
Il titolo sembra suggerire che si tratti di un'operazione in stile remaster, sebbene sia da capire quanto in profondità verrà rielaborato questo classico horror, in ogni caso è evidente che Frictional Games vuole riproporre il titolo che l'ha lanciata alla ribalta del mercato videoludico in una nuova forma, in attesa di un annuncio vero e proprio.
La questione è stata riportata inizialmente su Reddit, attraverso quello che sembrava uno stralcio del report annuale dello studio con un riferimento a questo misterioso progetto, poi è stata ulteriormente confermata.
Un progetto ancora da annunciare
Nel documento finanziario viene riferito che Frictional Games è concentrata soprattutto sullo sviluppo di Ontos, il nuovo titolo annunciato ai The Game Awards 2025 come nuovo thriller sci-fi e che sembra non essere un horror nel senso tradizionale del termine.
Tuttavia, varie vicissitudini hanno portato al rinvio di quest'ultimo, poiché il team ha bisogno di più tempo per concludere i lavori su questo ambizioso progetto, e allora si apre lo spazio per un altro titolo.
Considerando che Ontos è previsto ora per il 2027, nei prossimi mesi dovrebbe fare la sua comparsa la versione rimasterizzata di Amnesia: The Dark Descent, che dovrebbe dunque arrivare entro la fine dell'anno.
Uscito originariamente nel 2010, Amnesia: The Dark Descent è stato uno dei primi titoli a lanciare un nuovo trend nella costruzione dei videogiochi horror, incentrati soprattutto sulla fuga e la necessità di nascondersi, mettendo in scena un protagonista in gran parte inerme alle prese con una minaccia implacabile e imbattibile in uno scontro diretto.
Da quel gioco è partita poi la serie di Amnesia con Amnesia: A Machine for Pigs nel 2013, Amnesia: Rebirth nel 2020 e Amnesia: The Bunker nel 2023.