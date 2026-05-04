L'AMD Ryzen 9 9900X è in promozione su AliExpress: sfrutta il coupon e ottieni lo sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di ottenere uno sconto sull'AMD Ryzen 9 9900X che cala di prezzo grazie all'applicazione di un codice dedicato: il coupon è ITCD30, dal valore di 30€, per un costo finale d'acquisto di 319,42€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
Basato sull'architettura Zen 5, questo processore punta a offrire un equilibrio tra elevate prestazioni e buona efficienza energetica, grazie a un processo produttivo avanzato a 4 nanometri.
Dotato di 12 core e 24 thread, il Ryzen 9 9900X garantisce grande potenza sia nelle applicazioni multitasking sia nei carichi più intensi. Le frequenze operative partono da una base di 4,4 GHz e possono arrivare fino a 5,6 GHz in modalità boost.
Ulteriori dettagli su questo processore
Tra le caratteristiche principali spiccano un TDP di 120 watt e una cache L3 da ben 76 MB, elementi che contribuiscono a migliorare la velocità e la reattività complessiva del sistema. Il processore integra anche una GPU basata su architettura AMD RDNA 2, utile per attività grafiche di base o come soluzione temporanea senza scheda video dedicata.
Il supporto per memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 consente di sfruttare le tecnologie più recenti, garantendo maggiore velocità sia per la RAM sia per SSD NVMe e GPU. Infine, il socket AM5 assicura compatibilità a lungo termine e supporto per futuri aggiornamenti.