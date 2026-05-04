L'AMD Ryzen 9 9900X è in promozione su AliExpress: sfrutta il coupon e ottieni lo sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di ottenere uno sconto sull'AMD Ryzen 9 9900X che cala di prezzo grazie all'applicazione di un codice dedicato: il coupon è ITCD30, dal valore di 30€, per un costo finale d'acquisto di 319,42€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Basato sull'architettura Zen 5, questo processore punta a offrire un equilibrio tra elevate prestazioni e buona efficienza energetica, grazie a un processo produttivo avanzato a 4 nanometri.

Dotato di 12 core e 24 thread, il Ryzen 9 9900X garantisce grande potenza sia nelle applicazioni multitasking sia nei carichi più intensi. Le frequenze operative partono da una base di 4,4 GHz e possono arrivare fino a 5,6 GHz in modalità boost.