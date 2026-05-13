Windows si prepara a correggere da solo i driver problematici grazie a una nuova funzione cloud sviluppata da Microsoft

Microsoft ha annunciato Cloud-Initiated Driver Recovery, una nuova funzionalità di Windows che rileverà i driver problematici distribuiti tramite Windows Update e li sostituirà automaticamente.

Microsoft ha presentato una nuova funzione pensata per migliorare l'affidabilità di Windows e ridurre uno dei problemi storicamente più frequenti del sistema operativo: i driver difettosi. La novità si chiama Cloud-Initiated Driver Recovery e avrà il compito di individuare e correggere automaticamente i driver problematici distribuiti attraverso Windows Update. Quando un driver verrà identificato come instabile durante le procedure di verifica, Microsoft potrà bloccarne immediatamente la pubblicazione. Il sistema provvederà quindi a installare una versione alternativa considerata sicura, scegliendo tra quella precedentemente presente sul computer oppure la più recente versione stabile disponibile nei server di Windows Update.

Questa nuova funzione di Windows non richiederà alcuna azione da parte dell'utente L'intero processo sarà gestito in remoto e non richiederà alcuna azione da parte dell'utente né del produttore hardware. La tecnologia sarà coordinata dall'Hardware Dev Center Driver Shiproom, che opererà attraverso aggiornamenti mirati allo stack Plug and Play e ai servizi di pubblicazione e distribuzione dei driver. Windows 11 si ispira a macOS e testa una gestione dinamica della CPU per interazioni più rapide Microsoft ha spiegato che il meccanismo entrerà in funzione solo se sarà disponibile una release approvata e ritenuta affidabile. In assenza di una versione valida, il recupero automatico non verrà attivato, evitando così il rischio di installare software non adeguatamente verificato.

Test in arrivo per questa nuova funzione di Windows La fase di test e convalida manuale è prevista tra maggio e agosto 2026 su un numero selezionato di build e configurazioni. Se il programma procederà senza intoppi, Cloud-Initiated Driver Recovery sarà implementato automaticamente a partire da settembre 2026 e interverrà ogni volta che un driver verrà respinto dai controlli di qualità. Attualmente, quando un driver distribuito tramite Windows Update causa malfunzionamenti, il produttore deve inviare rapidamente una nuova versione correttiva a Microsoft, oppure gli utenti sono costretti a scaricare manualmente il fix. Con questa novità, Microsoft punta a semplificare drasticamente il processo e a migliorare la stabilità complessiva di Windows.