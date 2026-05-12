Palworld Online è stato registrato da Pocketpair: nuovo gioco multiplayer o modalità a parte?

Potrebbe esserci un nuovo gioco nella serie di Pocketpair, considerando che di recente è emersa la registrazione di Palworld Online, che sembra riferirsi a un nuovo titolo in lavorazione presso il team giapponese.
Questo dimostrerebbe come, nonostante la battaglia legale ancora in corso contro The Pokémon Company, il team abbia ancora tutta l'intenzione di espandere il proprio franchise, dopo il grande successo raccolto da Palworld su tutte le piattaforme, forse con l'aggiunta di un nuovo gioco multiplayer.
Anche Palworld può essere affrontato in multigiocatore, dunque non si tratterebbe proprio di un concetto completamente nuovo, ma visto il titolo adottato questo progetto potrebbe presentarsi più come una sorta di MMO o forse un titolo live service free-to-play.
Forse una specie di GTA Online?
In ogni caso, non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale e non è detto che la registrazione del marchio sia legata a un progetto effettivamente destinato a concretizzarsi sul mercato, ma quantomeno dimostra che gli autori hanno intenzione di tenersi buona questa possibile strada.
Il marchio Palworld Online è stato registrato il 24 aprile in Corea del Sud, e lo stesso titolo è comparso anche presso l'ufficio dei trademark statunitense il 27 aprile.
È anche possibile che tale registrazione abbia a che fare con il lancio di Palworld 1.0, con la versione "completa" del gioco che dovrebbe effettivamente uscire nel corso del 2026, sebbene non abbia ancora una data di uscita precisa.
Dopo il lancio a gennaio del 2024 su Xbox e Steam, dove è diventato in breve un fenomeno globale, Palworld è arrivato poi anche su PS5 alcuni mesi dopo. Successivamente sono stati annunciati Palworld: Palfarm e Palworld Mobile in collaborazione con PUBG Studios, mentre sono in arrivo anche altri progetti collegati al franchise, con PocketPair che deve anche guardarsi dalla causa legale intentata da The Pokémon Company per alcune meccaniche del gioco.
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