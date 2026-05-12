Palworld Online è stato registrato da Pocketpair: nuovo gioco multiplayer o modalità a parte?

Forse una specie di GTA Online?

In ogni caso, non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale e non è detto che la registrazione del marchio sia legata a un progetto effettivamente destinato a concretizzarsi sul mercato, ma quantomeno dimostra che gli autori hanno intenzione di tenersi buona questa possibile strada.

Il nuovo marchio registrato

Il marchio Palworld Online è stato registrato il 24 aprile in Corea del Sud, e lo stesso titolo è comparso anche presso l'ufficio dei trademark statunitense il 27 aprile.

È anche possibile che tale registrazione abbia a che fare con il lancio di Palworld 1.0, con la versione "completa" del gioco che dovrebbe effettivamente uscire nel corso del 2026, sebbene non abbia ancora una data di uscita precisa.

Dopo il lancio a gennaio del 2024 su Xbox e Steam, dove è diventato in breve un fenomeno globale, Palworld è arrivato poi anche su PS5 alcuni mesi dopo. Successivamente sono stati annunciati Palworld: Palfarm e Palworld Mobile in collaborazione con PUBG Studios, mentre sono in arrivo anche altri progetti collegati al franchise, con PocketPair che deve anche guardarsi dalla causa legale intentata da The Pokémon Company per alcune meccaniche del gioco.