Tutte le ultime novità di Palworld in attesa della versione 1.0

Sono già passati due anni dall'uscita di Palworld, titolo della software house giapponese Pocketpair che mescola creature molto simili ai Pokémon con le armi da fuoco e butta tutto all'interno di un'esperienza a metà tra sandbox survival e il "gotta catch 'em all" reso celebre da Game Freak. Proprio questa somiglianza ha portato The Pokémon Company ad avviare alcune cause legali contro Pocketpair, tuttora in corso. In questo periodo, però, Palworld non è rimasto un semplice "gioco meme", ma è cresciuto aggiornamento dopo aggiornamento, riuscendo a costruire e mantenere una base di giocatori affezionata che continua a esplorare il mondo di gioco insieme ai propri Pal. Secondo i dati di Steam, dopo l'enorme successo iniziale - con un picco di oltre due milioni di giocatori contemporanei - i numeri sono fisiologicamente calati nei mesi successivi, stabilizzandosi comunque su una media solida. Negli ultimi sei mesi si è registrata una media compresa tra i 25 e i 45 mila giocatori connessi, con picchi che hanno raggiunto anche i 75 mila contemporanei. Le variazioni sono legate soprattutto all'uscita dei nuovi aggiornamenti, come la versione 0.7, chiamata Home Sweet Home, pubblicata a dicembre, che ha fatto segnare quasi 80 mila utenti simultanei. Va precisato che questi dati riguardano esclusivamente Steam, mentre Palworld è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series S/X, piattaforme per le quali non è possibile ottenere statistiche ufficiali. Il titolo di Pocketpair prosegue quindi il suo percorso nonostante le battaglie legali e si prepara a uscire dall'accesso anticipato proprio nel corso di quest'anno. La software house ha infatti anticipato importanti novità in arrivo con la versione 1.0, ancora priva di una data precisa, ma plausibilmente prevista per la seconda metà dell'anno, offrendo già alcune indicazioni su cosa potranno aspettarsi i fan dalla versione definitiva.

Le ultime novità di Palworld Nel corso di questi due anni Palworld si è progressivamente allontanato dall'etichetta di "gioco meme", pur continuando a mostrare somiglianze evidenti tra alcuni dei suoi Pal e i ben più famosi Pokémon. Un esempio recente è Hartalis, raid boss introdotto con l'aggiornamento 0.7, che ricorda da vicino Xerneas di Pokémon X. Al di là di queste affinità estetiche, il focus del gioco si è spostato sempre più sulla componente survival e sulla costruzione delle basi, più che sulla semplice cattura delle creature. Il CEO di Pocketpair, Takuro Mizobe, ha dichiarato in diverse interviste che le principali fonti d'ispirazione per Palworld, più che Game Freak, siano state soprattutto Ark: Survival Evolved e Rust: il primo per l'idea di utilizzare i dinosauri in combattimento e in altre attività, il secondo per le sue marcate dinamiche survival. Questa direzione è diventata particolarmente evidente con gli aggiornamenti pubblicati nel corso dell'ultimo anno, che hanno introdotto numerose novità strutturali. A febbraio 2025 Palworld ha celebrato il traguardo di circa 32 milioni di giocatori complessivi su tutte le piattaforme, accompagnando l'annuncio con l'abilitazione del cross-play tramite l'update 0.5. Da quel momento in poi il gioco ha continuato ad ampliarsi: la versione 0.6 ha aggiunto, tra le altre cose, la pesca e un'arena single player dedicata agli scontri più impegnativi, oltre a una collaborazione con Terraria. Più recente, invece, è stata la partnership con lo sparatutto ULTRAKILL, integrata nell'update 0.7 attraverso armi e oggetti tematici. Recentemente è uscita la patch 0.7 che ha portato tanti nuovi contenuti Proprio l'aggiornamento Home Sweet Home ha segnato un passo avanti importante per il sistema di costruzione, introducendo 48 nuovi elementi strutturali, inclusi i tanto richiesti pezzi triangolari, e la possibilità di personalizzare il colore degli edifici. Anche l'interfaccia dedicata alla costruzione è stata rivista, risultando più chiara e immediata nella gestione dei numerosi componenti disponibili. Il combattimento ha beneficiato di miglioramenti altrettanto significativi, soprattutto per quanto riguarda il corpo a corpo. L'update 0.7 ha introdotto nuove mosse per diverse tipologie di armi, come katana e beam sword, affiancate da animazioni inedite che rendono gli scontri più fluidi e leggibili anche dal punto di vista tecnico. Palworld in questi due anni dal suo lancio si è continuato ad aggiornare costantemente con tanti nuovi contenuti e correzioni di bug Le due aggiunte più rilevanti della versione 0.7 restano però il supporto alle mod tramite Steam Workshop, che consente alla community di espandere e personalizzare l'esperienza di gioco, e l'introduzione della modalità PvP, attesa fin dall'inizio del 2024. Al momento il PvP è disponibile sia in un'arena dedicata sia in alcuni server che permettono di affrontare altri giocatori liberamente nel mondo di gioco, sebbene si tratti ancora di una funzione in fase sperimentale e non attiva ovunque. Tutte queste novità stanno progressivamente preparando il terreno per l'arrivo della versione finale di Palworld, la tanto attesa 1.0, su cui Pocketpair ha iniziato a fornire le prime anticipazioni e che rappresenterà un momento chiave per il futuro del progetto.