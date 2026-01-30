Tutte le ultime novità di Palworld in attesa della versione 1.0

Sono già passati due anni dall'uscita di Palworld, titolo della software house giapponese Pocketpair che mescola creature molto simili ai Pokémon con le armi da fuoco e butta tutto all'interno di un'esperienza a metà tra sandbox survival e il "gotta catch 'em all" reso celebre da Game Freak. Proprio questa somiglianza ha portato The Pokémon Company ad avviare alcune cause legali contro Pocketpair, tuttora in corso. In questo periodo, però, Palworld non è rimasto un semplice "gioco meme", ma è cresciuto aggiornamento dopo aggiornamento, riuscendo a costruire e mantenere una base di giocatori affezionata che continua a esplorare il mondo di gioco insieme ai propri Pal.
Secondo i dati di Steam, dopo l'enorme successo iniziale - con un picco di oltre due milioni di giocatori contemporanei - i numeri sono fisiologicamente calati nei mesi successivi, stabilizzandosi comunque su una media solida. Negli ultimi sei mesi si è registrata una media compresa tra i 25 e i 45 mila giocatori connessi, con picchi che hanno raggiunto anche i 75 mila contemporanei. Le variazioni sono legate soprattutto all'uscita dei nuovi aggiornamenti, come la versione 0.7, chiamata Home Sweet Home, pubblicata a dicembre, che ha fatto segnare quasi 80 mila utenti simultanei. Va precisato che questi dati riguardano esclusivamente Steam, mentre Palworld è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series S/X, piattaforme per le quali non è possibile ottenere statistiche ufficiali.
Il titolo di Pocketpair prosegue quindi il suo percorso nonostante le battaglie legali e si prepara a uscire dall'accesso anticipato proprio nel corso di quest'anno. La software house ha infatti anticipato importanti novità in arrivo con la versione 1.0, ancora priva di una data precisa, ma plausibilmente prevista per la seconda metà dell'anno, offrendo già alcune indicazioni su cosa potranno aspettarsi i fan dalla versione definitiva.
Le ultime novità di Palworld
Nel corso di questi due anni Palworld si è progressivamente allontanato dall'etichetta di "gioco meme", pur continuando a mostrare somiglianze evidenti tra alcuni dei suoi Pal e i ben più famosi Pokémon. Un esempio recente è Hartalis, raid boss introdotto con l'aggiornamento 0.7, che ricorda da vicino Xerneas di Pokémon X. Al di là di queste affinità estetiche, il focus del gioco si è spostato sempre più sulla componente survival e sulla costruzione delle basi, più che sulla semplice cattura delle creature. Il CEO di Pocketpair, Takuro Mizobe, ha dichiarato in diverse interviste che le principali fonti d'ispirazione per Palworld, più che Game Freak, siano state soprattutto Ark: Survival Evolved e Rust: il primo per l'idea di utilizzare i dinosauri in combattimento e in altre attività, il secondo per le sue marcate dinamiche survival.
Questa direzione è diventata particolarmente evidente con gli aggiornamenti pubblicati nel corso dell'ultimo anno, che hanno introdotto numerose novità strutturali. A febbraio 2025 Palworld ha celebrato il traguardo di circa 32 milioni di giocatori complessivi su tutte le piattaforme, accompagnando l'annuncio con l'abilitazione del cross-play tramite l'update 0.5. Da quel momento in poi il gioco ha continuato ad ampliarsi: la versione 0.6 ha aggiunto, tra le altre cose, la pesca e un'arena single player dedicata agli scontri più impegnativi, oltre a una collaborazione con Terraria. Più recente, invece, è stata la partnership con lo sparatutto ULTRAKILL, integrata nell'update 0.7 attraverso armi e oggetti tematici.
Proprio l'aggiornamento Home Sweet Home ha segnato un passo avanti importante per il sistema di costruzione, introducendo 48 nuovi elementi strutturali, inclusi i tanto richiesti pezzi triangolari, e la possibilità di personalizzare il colore degli edifici. Anche l'interfaccia dedicata alla costruzione è stata rivista, risultando più chiara e immediata nella gestione dei numerosi componenti disponibili.
Il combattimento ha beneficiato di miglioramenti altrettanto significativi, soprattutto per quanto riguarda il corpo a corpo. L'update 0.7 ha introdotto nuove mosse per diverse tipologie di armi, come katana e beam sword, affiancate da animazioni inedite che rendono gli scontri più fluidi e leggibili anche dal punto di vista tecnico.
Le due aggiunte più rilevanti della versione 0.7 restano però il supporto alle mod tramite Steam Workshop, che consente alla community di espandere e personalizzare l'esperienza di gioco, e l'introduzione della modalità PvP, attesa fin dall'inizio del 2024. Al momento il PvP è disponibile sia in un'arena dedicata sia in alcuni server che permettono di affrontare altri giocatori liberamente nel mondo di gioco, sebbene si tratti ancora di una funzione in fase sperimentale e non attiva ovunque.
Tutte queste novità stanno progressivamente preparando il terreno per l'arrivo della versione finale di Palworld, la tanto attesa 1.0, su cui Pocketpair ha iniziato a fornire le prime anticipazioni e che rappresenterà un momento chiave per il futuro del progetto.
Rotta verso la 1.0
C'è ancora della strada da percorrere prima dell'arrivo della versione 1.0 e della conseguente uscita di Palworld dalla fase di accesso anticipato. Gli sviluppatori hanno già chiarito che questo aggiornamento chiave non si limiterà all'aggiunta di nuovi contenuti, ma punterà soprattutto a una fase di rifinitura e consolidamento dell'esperienza di gioco, con particolare attenzione al comparto tecnico. L'obiettivo è migliorare la stabilità generale, risolvere bug e criticità emerse nel corso di questi due anni e rendere i vari sistemi di gioco più coerenti tra loro. Proprio per questo motivo, nei primi mesi dell'anno il ritmo degli aggiornamenti dovrebbe rallentare, a favore di un lavoro più profondo e mirato.
Questo non significa però che lo sviluppo si fermerà. Pocketpair ha infatti anticipato che lungo il percorso verso la 1.0 non mancheranno "sorprese" e contenuti extra di dimensioni più contenute, pensati per mantenere viva l'attenzione della community e introdurre novità graduali prima del lancio definitivo.
È ancora presto per delineare in modo completo cosa offrirà la versione finale di Palworld, ma alcune anticipazioni sono già arrivate tramite un recente video in cui John Buckley, responsabile della comunicazione, e il CEO Takuro Mizobe hanno condiviso le prime informazioni sul futuro del gioco. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda la conclusione della storia, che condurrà i giocatori verso l'interno del World Tree, finalmente esplorabile nella sua interezza. L'area promette di nascondere numerosi segreti e potrebbe aprire la strada a nuovi sviluppi narrativi ancora inesplorati.
Nel corso del video sono stati inoltre mostrati i design preliminari di alcuni nuovi Pal in arrivo con la 1.0. Tra le creature anticipate figurano un cucciolo di leone legato all'elemento fulmine, un drago caratterizzato da petali rossi come parti del corpo, un pesce capace di separare la testa dal corpo per attaccare utilizzando la spina dorsale come una lama e, infine, una gigantesca balena volante bioluminescente. Al momento non sono stati rivelati né i nomi né le abilità di questi Pal, ma tutto lascia intendere che la versione 1.0 sarà l'aggiornamento più corposo anche dal punto di vista dell'espansione del bestiario.
Un altro punto fermo dell'aggiornamento 1.0 sarà l'attenzione rivolta ai contenuti endgame, sebbene i dettagli siano ancora limitati. Sicuramente dal punto di vista dei contenuti di fine gioco ci saranno ulteriori aggiunte in futuro, ma è importante che la 1.0 ponga delle solide basi per avere un endgame in grado di soddisfare i giocatori a lungo senza diventare troppo frustrante o ripetitivo.
È interessante osservare come un progetto nato sotto l'etichetta di "gioco meme", inizialmente percepito come un titolo pensato per attirare i fan di Pokémon, si sia in realtà trasformato in un'esperienza capace di ritagliarsi una propria identità all'interno del genere survival. Riuscire a mantenere una base di fan ampia e attiva per due anni nel panorama odierno dei live service è tutt'altro che scontato, e la versione 1.0 rappresenterà un banco di prova fondamentale. Resta da vedere se l'uscita definitiva riuscirà a elevare ulteriormente Palworld e ad attirare una nuova ondata di giocatori pronti a scoprirlo nella sua forma completa.