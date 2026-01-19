Palworld si avvicina alla versione 1.0: un video mostra alcune nuove creature in arrivo

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma il lancio della versione definitiva del gioco è previsto per quest'anno, e considerando i progressi effettuati finora non dovrebbe mancare moltissimo.

Il capo della comunicazione Bucky e il CEO Takuro Mizobe di Pocketpair sono dunque comparsi in questo video celebrativo sul primo anniversario dal lancio di Palworld in versione accesso anticipato per mostrare anche qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo, che dovrebbero arrivare con il lancio della versione 1.0.

Il primo anniversario di Palworld

Ricordiamo che Palworld è stato lanciato in accesso anticipato il 19 gennaio 2025, dunque proprio oggi ricorre il primo anniversario dall'uscita del gioco, ancora in versione non definitiva e disponibile peraltro dal day one all'interno del catalogo di Game Pass.

Da tale data in poi, il gioco si è evoluto in maniera notevole, con l'aggiunta di nuove creature, modalità di gioco, attività alternative e meccaniche nuove attraverso espansioni e aggiornamenti regolari.

Nel frattempo, nonostante la causa in corso con The Pokémon Company per il presunto plagio di alcuni elementi del gameplay, il titolo ha raggiunto una notevole notorietà e si appresta anche ad espandersi in nuove direzioni, tra il gestionale Palfarm, Palworld Mobile, il gioco di carte collezionabili e altro.

Nel frattempo, vediamo qualche possibile anticipazione sui contenuti in arrivo con la versione 1.0 nel video celebrativo riportato qui sopra.