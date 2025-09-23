Palworld: Palfarm è un nuovo spin-off "agricolo" annunciato da Pocketpair, un vero e proprio gioco a parte

Nonostante la causa in corso con The Pokémon Company e Nintendo, sembra proprio che PocketPair sia ben intenzionata a continuare a puntare su Palworld, tanto da aver presentato in queste ore un nuovo titolo chiamato Palworld: Palfarm, uno spin-off "agricolo" che si presenta come un vero e proprio gioco a parte.
Confermato al momento solo per PC attraverso Steam, in attesa di ulteriori informazioni, Palworld: Palfarm è un gioco sullo stile di Harvest Moon o Stardew Valley nel quale ci troviamo a gestire una sorta di grande fattoria, con la caratteristica di essere popolata dai Pal invece dei normali animali.
Anche in questo caso si tratta di un gioco costruito con un gameplay ibrido che mischia diversi elementi insieme, andando dalla costruzione alla gestione, compresi anche i combattimenti tra le creature.
Una fattoria con i Pal
In Palworld: Palfarm partiamo dalla bonifica di un'area semi-deserta, arrivando a costruire ed espandere sempre più una sorta di azienda agricola che comprende campi coltivati e allevamenti, con i Pal che rappresentano gli animali da fattoria nel doppio ruolo di fornire risorse e lavorare nei campi.
Ambientato su una nuova isola che si presenta caratterizzata da un'atmosfera decisamente rilassata, come si conviene a questa tipologia di giochi, il nuovo spin-off propone diverse meccaniche di gioco collegate alle diverse attività per portare avanti la fattoria.
In questa struttura si innestano i Pal con le loro caratteristiche e abilità peculiari, che possono tornare utili per il lavoro ma anche in caso di combattimenti contro assaltatori della fattoria e altro. Palworld: Palfarm supporta anche il multiplayer cooperativo e intanto rimaniamo in attesa di una data di uscita.
Intanto possiamo vedere il trailer di presentazione che illustra alcune situazioni del gioco, oltre alla sua grafica con particolare effetto che ricorda il bokeh.
Nel frattempo, abbiamo saputo che Palworld uscirà dall'accesso anticipato nel 2026, con una versione 1.0 in arrivo.