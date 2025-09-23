0

Il cosplay di Marin Race Queen da My Dress-Up Darling firmato Shirogane è pieno di rosa

Shirogane ha realizzato una nuova versione del suo cosplay dedicato a Marin, la protagonista di My Dress-Up Darling, qui in versione Race Queen e con tanto rosa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/09/2025
Marin in versione Race Queen

Il cosplay di Marin da My Dress-Up Darling realizzato da Shirogane rappresenta il famoso personaggio del manga di Shin'ichi Fukuda nella versione Race Queen, ispirata a una statuetta prodotta da Aniplex.

La protagonista della serie di Fukuda è una grande appassionata di cosplay che un giorno incontra Wakana Gojo, un compagno di classe timido e riservato ma con un incredibile talento come sarto. I due sviluppano un forte legame.

Grazie alla loro collaborazione, la ragazza riesce a realizzare il suo sogno: costruire una carriera come cosplayer e diventare famosa in questo settore, affrontando ogni tipo di sfida per farsi un nome: anche affrontare la sfida di diventare una Race Queen.

Un successo che non si ferma

Potete vedere il primo episodio di My Dress-Up Darling su YouTube, nel canale di Crunchyroll Italia, e comprendere anche voi da cosa derivi il grande successo riscosso finora dalla serie animata ispirata al manga di Shin'ichi Fukuda.

Marin, in particolare, è diventata una sorta di icona e le cosplayer di tutto il mondo si sono divertite a interpretarla nelle maniere più disparate, vedi ad esempio le versioni realizzate da Emiru, nymphahri, lunaritiecosplay e Milaeri.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il cosplay di Marin Race Queen da My Dress-Up Darling firmato Shirogane è pieno di rosa