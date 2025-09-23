Il cosplay di Marin Race Queen da My Dress-Up Darling firmato Shirogane è pieno di rosa

La protagonista della serie di Fukuda è una grande appassionata di cosplay che un giorno incontra Wakana Gojo, un compagno di classe timido e riservato ma con un incredibile talento come sarto. I due sviluppano un forte legame.

Un successo che non si ferma

Potete vedere il primo episodio di My Dress-Up Darling su YouTube, nel canale di Crunchyroll Italia, e comprendere anche voi da cosa derivi il grande successo riscosso finora dalla serie animata ispirata al manga di Shin'ichi Fukuda.

Marin, in particolare, è diventata una sorta di icona e le cosplayer di tutto il mondo si sono divertite a interpretarla nelle maniere più disparate, vedi ad esempio le versioni realizzate da Emiru, nymphahri, lunaritiecosplay e Milaeri.