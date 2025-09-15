Marin Kitagawa nel cosplay di nymphahri da My Dress-Up Darling si gode gli ultimi giorni di caldo

L'estate sta finendo ma il mondo del cosplay può portarci nelle calde giornate degli ultimi mesi ancora una volta con le sue migliori creazioni, come ad esempio il cosplay di Marin Kitagawa da My Dress-Up Darling realizzato da nymphahri.

Marin è la protagonista femminile della serie My Dress-Up Darling: è una amante dei cosplay, ma non ha nessuno che la aiuti a realizzare dei costumi di alta qualità. Alla fine però incontra Gojo un abile sarto suo compagno di scuola che viene in suo soccorso. Visto il tema della serie, ovviamente Marin appare in molti diversi costumi, compreso il costume da spiaggia che vediamo ricreato dalla cosplayer.