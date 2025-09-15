La versione Xbox Series S di Battlefield 6 è stata una benedizione per il team, ma anche una sfida

Battlefield 6 arriverà su PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S e Xbox Series X. Precisare le "sotto"-versioni console del videogioco è rilevante perché ottimizzare un AAA di un certo livello per Xbox Series S e per PS5 Pro non è la stessa cosa, visto che la console minore di Microsoft spesso fatica a mantenere le prestazioni delle altre versioni.
Pare però che a questo giro la versione Xbox Series S sia stata solo un bene.
I commenti di DICE sulla versione Xbox Series S di Battlefield 6
Parlando con Kotaku, Christian Buhl, technical director di Battlefield 6, ha affermato: "Dirò che una cosa che abbiamo fatto e che si è rivelata una sfida per noi è stata dover gestire la limitata memoria della console. Xbox Series S ha persino meno memoria di un nostro PC di fascia media e quindi c'è stato un momento - mmm, direi circa sei o dodici mesi fa - che ci siamo accorti che un sacco di nostri livelli stavano andando in crash su Xbox Series S".
Il risultato è stato che il team si è focalizzato sulla "ottimizzazione" dell'uso della memoria in Battlefield 6 e questi miglioramenti non si sono rivelati utili unicamente per la versione Xbox Series S. Secondo Buhl, questo processo ha reso "l'intero gioco migliore e più stabile". Ovviamente, in ogni caso gli autori hanno dovuto creare "ottimizzazioni specifiche" per Xbox Series S.
In ogni caso, Battlefield 6 ha ottime prestazioni su Xbox Series S e arriverà a "60 frame al secondo fluidi". Purtroppo, non ci sono informazioni su una versione Nintendo Switch 2: quando è stata posta una domanda a riguardo un rappresentate di EA è intervenuto bloccandola.
Ricordiamo infine che Battlefield 6 ha aggiunto la Battle Royale alla fase di prova e DICE ha spiegato come funziona la modalità.