Battlefield 6 è al centro di una truffa su Reddit per i playtest: cosa dovete evitare di fare

Il tutto sta avvenendo tramite delle pubblicità all'interno di Reddit , che aiutano a dare un senso di ufficialità alla questione, visto che in molti non si aspetterebbero una truffa da una pubblicità pagata su un grande social. Purtroppo è ciò che sta accadendo.

Battlefield 6 è uno dei giochi più attesi dei prossimi mesi e lo sanno benissimo anche i truffatori , che hanno dato il via a una falsa campagna pubblicitaria per provare la modalità Battle Royale con lo scopo di rubare i dati degli appassionati.

I dettagli sulla truffa di Battlefield 6

Come potete vedere nel post di Reddit qui sotto, pubblicato sul gruppo di Battlefield, le pubblicità hanno un aspetto tutto sommato ufficiale, con i logo di Steam e quello di Battlefield 6. Il problema è che la pubblicità è basata su un dominio falso "ea(punto)6-Battlefield(punto)com" che poi porta a un altro dominio falso "store(punto)steampowered(punto)joined-playtest(punto)com".

Si tratta di un link di "phishing" ovvero con lo scopo di rubare i dati di Steam dei giocatori. Ovviamente non dovreste mai cliccare su un link del genere, nemmeno per verificare dove porta. In questi casi, è sempre bene controllare il dominio internet della pubblicità e fare una ricerca su Google, per capire se è una pagina ufficiale. In questo caso, la presenza de "6" prima di "Battlefield" è uno degli elementi che potrebbero far venire il dubbio che sia un sito reale di EA.

Speriamo che nessuno ci sia cascato fino ad ora.