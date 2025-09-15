6

Borderlands 4 supera Mario Kart World e conquista la vetta della classifica del Regno Unito

Borderlands 4 conquista la vetta della classifica inglese nella settimana di debutto, mentre Mario Kart World e Donkey Kong Bananza completano il resto del podio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2025
La maschera di uno Psycho di Borderlands 4
Come ogni lunedì, è stata pubblicata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. La novità più rilevante di questa settimana è rappresentata da Borderlands 4, che conquista immediatamente la prima posizione nella sua settimana di debutto.

Il looter shooter di Gearbox Software ha superato le vendite di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto. Va sottolineato che la versione per Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 arriverà il 3 ottobre, e le vendite potrebbero quindi mantenersi elevate o registrare un ritorno di fiamma all'inizio del prossimo mese.

EA Sports FC 25 rimane tra le posizioni alte, in attesa di FC 26

Scende invece di un paio di posizioni Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che passa dal terzo al quinto posto, subito dietro a EA Sports FC 25, ancora stabile grazie a ottimi numeri nonostante l'imminente uscita del nuovo capitolo della serie. Oltre a Borderlands 4, l'altra novità della settimana è Ninja Gaiden: Ragebound, che però non è riuscito a salire oltre la venticinquesima posizione.

Di seguito la top 20 del mercato inglese dell'ultima settimana:

  1. Borderlands 4
  2. Mario Kart World
  3. Donkey Kong Bananza
  4. EA Sports FC 25
  5. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  6. Minecraft
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Mafia: The Old Country
  9. GTA 5
  10. Star Wars Outlaws
  11. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
  12. NBA 2K26
  13. Assassin's Creed Shadows
  14. Cronos: The New Dawn
  15. Super Mario Party Jamboree
  16. Animal Crossing: New Horizons
  17. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  18. Nintendo Switch Sports
  19. Hogwarts Legacy
  20. Resident Evil 3
