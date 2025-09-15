Borderlands 4 supera Mario Kart World e conquista la vetta della classifica del Regno Unito

Come ogni lunedì, è stata pubblicata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. La novità più rilevante di questa settimana è rappresentata da Borderlands 4, che conquista immediatamente la prima posizione nella sua settimana di debutto.
Il looter shooter di Gearbox Software ha superato le vendite di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto. Va sottolineato che la versione per Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 arriverà il 3 ottobre, e le vendite potrebbero quindi mantenersi elevate o registrare un ritorno di fiamma all'inizio del prossimo mese.
EA Sports FC 25 rimane tra le posizioni alte, in attesa di FC 26
Scende invece di un paio di posizioni Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che passa dal terzo al quinto posto, subito dietro a EA Sports FC 25, ancora stabile grazie a ottimi numeri nonostante l'imminente uscita del nuovo capitolo della serie. Oltre a Borderlands 4, l'altra novità della settimana è Ninja Gaiden: Ragebound, che però non è riuscito a salire oltre la venticinquesima posizione.
Di seguito la top 20 del mercato inglese dell'ultima settimana:
- Borderlands 4
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports FC 25
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mafia: The Old Country
- GTA 5
- Star Wars Outlaws
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
- NBA 2K26
- Assassin's Creed Shadows
- Cronos: The New Dawn
- Super Mario Party Jamboree
- Animal Crossing: New Horizons
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Nintendo Switch Sports
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 3