Borderlands 4 supera Mario Kart World e conquista la vetta della classifica del Regno Unito

Come ogni lunedì, è stata pubblicata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. La novità più rilevante di questa settimana è rappresentata da Borderlands 4, che conquista immediatamente la prima posizione nella sua settimana di debutto.

Il looter shooter di Gearbox Software ha superato le vendite di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto. Va sottolineato che la versione per Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 arriverà il 3 ottobre, e le vendite potrebbero quindi mantenersi elevate o registrare un ritorno di fiamma all'inizio del prossimo mese.