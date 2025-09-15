Call of Duty: Black Ops 7, data di uscita, edizioni, open beta e i dettagli su campagna e multiplayer

Il debutto di Call of Duty: Black Ops 7 si avvicina rapidamente, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella longeva saga dello sparatutto targato Activision Blizzard. In vista dell'uscita, abbiamo raccolto tutte le informazioni essenziali da sapere prima del lancio: dalla data di uscita alle edizioni disponibili, passando per i dettagli sulla beta, la campagna e le modalità multigiocatore.

Data di uscita, disponibilità su Game Pass, edizioni e bonus di prenotazione

Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile a partire dal 14 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Quest'ultima versione sarà acquistabile esclusivamente in formato digitale tramite Battle.net, Steam e Windows Store.

Come da tradizione per i titoli sviluppati dagli studi interni di Microsoft, il nuovo capitolo firmato Treyarch sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Gli abbonati potranno accedere ai bonus di prenotazione e all'open beta di ottobre in anticipo. Al contrario, il gioco non sarà disponibile su Game Pass Standard (almeno inizialmente) né su Game Pass Core, il piano base del servizio.

Edizioni fisiche e digitali

Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile su console e PC in due versioni: la Standard Edition e la più completa Edizione Cassaforte, quest'ultima esclusivamente in formato digitale. La versione base sarà acquistabile al prezzo di 79,99 euro su tutte le piattaforme e include solo i bonus di prenotazione, descritti più avanti. L'Edizione Cassaforte viene proposta al prezzo di 109,99 euro e include una lunga lista di bonus, tra cui il Battle Pass premium della prima stagione, skin e altri extra. Li abbiamo elencati qui sotto:

BlackCell (1 Stagione) : include il Battle Pass con 20 salti di livello, 1.100 PC e altre ricompense

: include il Battle Pass con 20 salti di livello, 1.100 PC e altre ricompense Collezione Operatore : comprende 4 Skin Operatore (Harper, Karma, T.E.D.D. e Reaper EWR-3)

: comprende 4 Skin Operatore (Harper, Karma, T.E.D.D. e Reaper EWR-3) Collezione Maestria : comprende 5 Armi Maestria

: comprende 5 Armi Maestria Pacchetto GobbleGum Ultra per Zombi : comprende 8 GobbleGum di grado Ultra per la modalità Zombi

: comprende 8 GobbleGum di grado Ultra per la modalità Zombi Punto di sblocco definitivo: consente di sbloccare in maniera permanente un'arma, una specialità o un equipaggiamento normalmente bloccati al Prestigio

Chi ha acquistato il gioco in formato base e gli abbonati a Game Pass interessati ai bonus dell'Edizione Cassaforte, possono effettuare l'upgrade a questa versione a un prezzo di 30 euro.

Cross-gen e Play Anywhere A prescindere dall'edizione scelta, su console PlayStation e Xbox il gioco viene venduto come "Cross-gen bundle", ovvero con una singola copia è possibile accedere sia alla versione PS5 o Xbox Series X|S che a quella old-gen per PS4 o Xbox One.

Inoltre, la versione digitale per Xbox e quella PC venduta sullo store di Microsoft supportano il programma Play Anywhere. Di conseguenza basta una singola copia per giocare su Xbox Series X|S, One e PC.

David Mason è il protagonista di Call of Duty: Black Ops 7

Bonus di prenotazione

Prenotando qualsiasi edizione fisica o digitale di Black Ops 7, oppure tramite abbonamento a Game Pass Ultimate o PC Game Pass, si ottiene l'accesso anticipato alla open beta a partire dalle 19:00 italiane di giovedì 2 ottobre, con 72 ore di anticipo rispetto all'apertura ufficiale.

Gli iscritti a Game Pass e gli acquirenti delle copie digitali riceveranno immediatamente in Black Ops 6 e Warzone anche la mimetica arma dinamica "Override della Gilda" e il "Pacchetto Sfida Reznov", che include l'operatore Viktor Reznov e la skin "Reznov SOG". Inoltre, completando una serie di sfide in gioco usando questo personaggio sarà possibile sbloccare anche le skin "Reznov Stalingrado" e "Reznov Ricordo".