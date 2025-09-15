WhatsApp modifica la gestione della privacy negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta testando una nuova funzione pensata per rendere più semplice e immediata la gestione della privacy negli aggiornamenti di stato. Alcuni beta tester della versione Android hanno già accesso a un'interfaccia ridisegnata all'interno del drawing editor, lo strumento utilizzato per modificare immagini e contenuti prima di pubblicarli.
L'elemento centrale della novità sono le nuove audience chips, posizionate in basso nello schermo e simili ai filtri presenti nella scheda Chat. Questi pulsanti consentono agli utenti di selezionare rapidamente chi può vedere il proprio aggiornamento, senza dover uscire dall'editor o navigare nel menu separato delle impostazioni sulla privacy.
WhatsApp gestione privacy: le due nuove opzioni
Le chips offrono due opzioni principali: "My Contacts" e "Only Share With". Se si seleziona "Only Share With", l'aggiornamento sarà visibile soltanto a un elenco specifico di contatti definito dall'utente nelle impostazioni sulla privacy. Questo garantisce un controllo accurato su chi può visualizzare contenuti sensibili e riduce il rischio di sovra-condivisione.
Con "My Contacts", invece, il sistema rispetta eventuali esclusioni precedentemente impostate: se alcuni contatti sono stati esclusi dagli aggiornamenti di stato, l'aggiornamento verrà consegnato a tutti gli altri; in assenza di esclusioni, sarà visibile a tutti i contatti della rubrica.
WhatsApp gestione privacy: ulteriori dettagli
In passato, era già possibile impostare la privacy prima di condividere uno stato, ma questa operazione richiedeva l'apertura di un menu separato. La nuova interfaccia pone le opzioni in una posizione più visibile, rendendo la selezione immediata parte integrante del processo creativo.
Il redesign anticipa inoltre come potrebbe funzionare la futura funzione close friends, suggerendo l'aggiunta futura di una terza chip dedicata a questa categoria. L'obiettivo è integrare diversi livelli di privacy in un unico spazio intuitivo. Questa nuova funzione è attualmente disponibile per alcuni beta tester Android come detto in apertura e come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo.