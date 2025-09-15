WhatsApp modifica la gestione della privacy negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta testando una nuova funzione pensata per rendere più semplice e immediata la gestione della privacy negli aggiornamenti di stato. Alcuni beta tester della versione Android hanno già accesso a un'interfaccia ridisegnata all'interno del drawing editor, lo strumento utilizzato per modificare immagini e contenuti prima di pubblicarli. L'elemento centrale della novità sono le nuove audience chips, posizionate in basso nello schermo e simili ai filtri presenti nella scheda Chat. Questi pulsanti consentono agli utenti di selezionare rapidamente chi può vedere il proprio aggiornamento, senza dover uscire dall'editor o navigare nel menu separato delle impostazioni sulla privacy.

WhatsApp gestione privacy: le due nuove opzioni Le chips offrono due opzioni principali: "My Contacts" e "Only Share With". Se si seleziona "Only Share With", l'aggiornamento sarà visibile soltanto a un elenco specifico di contatti definito dall'utente nelle impostazioni sulla privacy. Questo garantisce un controllo accurato su chi può visualizzare contenuti sensibili e riduce il rischio di sovra-condivisione. WhatsApp: tornano le spunte blu a prescindere dai temi, test avviati per iOS e Android Con "My Contacts", invece, il sistema rispetta eventuali esclusioni precedentemente impostate: se alcuni contatti sono stati esclusi dagli aggiornamenti di stato, l'aggiornamento verrà consegnato a tutti gli altri; in assenza di esclusioni, sarà visibile a tutti i contatti della rubrica.