Hades 2 per Nintendo Switch 2 non sarà una scheda con chiave di gioco, svelate risoluzione e framerate

A differenza di molti altri titoli già usciti o in arrivo su Nintendo Switch 2, la versione fisica di Hades 2 sarà distribuita con l'intero gioco su cartuccia e non nel poco apprezzato formato scheda con chiave di gioco (ovvero con il software da scaricare interamente online).
La conferma arriva dalla copertina della versione statunitense del gioco, apparsa in queste ore su Amazon. Da quanto si apprende, all'interno della confezione sarà inclusa una cartuccia per Nintendo Switch 1, con già integrato l'upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition. Questo spiega anche perché non si sia optato per una Game-Key Card, un formato non utilizzato con la precedente console di Nintendo.
Upgrade gratuito e i dettagli su risoluzione e framerate
La confezione specifica inoltre che l'upgrade alla versione Switch 2 può essere scaricato separatamente, un'informazione utile per chi, ad esempio, acquisterà il gioco in digitale su Switch 1 e vorrà poi effettuare il passaggio alla nuova console. Buone notizie anche in questo caso: come indicato sull'eShop italiano, l'upgrade sarà completamente gratuito.
Non è l'unico dettaglio interessante emerso. Secondo la descrizione ufficiale sull'eShop, Hades 2 su Switch 2 girerà a 120 fps e 1080p in modalità TV (a patto di avere uno schermo con refresh rate pari o superiore a 120Hz), mentre in modalità portatile si attesterà su 60 fps a 1080p. Inoltre, questa versione vanterà texture ed effetti visivi migliorati rispetto a quella per Switch 1.
Infine, è stato svelato anche il prezzo: Hades 2 sarà disponibile a 29,99 euro su entrambe le console, con uscita fissata al 25 settembre 2025. Il lancio delle copie fisiche, invece, è previsto per il 20 novembre.