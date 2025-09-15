Hades 2 per Nintendo Switch 2 non sarà una scheda con chiave di gioco, svelate risoluzione e framerate

A differenza di molti altri titoli già usciti o in arrivo su Nintendo Switch 2, la versione fisica di Hades 2 sarà distribuita con l'intero gioco su cartuccia e non nel poco apprezzato formato scheda con chiave di gioco (ovvero con il software da scaricare interamente online).

La conferma arriva dalla copertina della versione statunitense del gioco, apparsa in queste ore su Amazon. Da quanto si apprende, all'interno della confezione sarà inclusa una cartuccia per Nintendo Switch 1, con già integrato l'upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition. Questo spiega anche perché non si sia optato per una Game-Key Card, un formato non utilizzato con la precedente console di Nintendo.