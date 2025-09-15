iPad Pro 12,9 pollici del 2021 da 512GB in offerta su AliExpress, anche in doppia colorazione

L'iPad Pro 12,9 pollici del 2021 Wi-Fi da 512GB è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 1.239,20€ scende a 1.174,20€ grazie ai coupon MULTI65 (o FSSIT65), che garantiscono uno sconto di 65€. I codici sono validi da oggi al 21/09, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Le due versioni disponibili sono Silver e Grigio siderale.
L'iPad Pro 2021 da 12,9 pollici è uno dei tablet più avanzati della sua generazione, pensato per chi cerca prestazioni da vero computer portatile. Il chip Apple M1 garantisce velocità eccezionali in ogni applicazione, dalla produttività creativa al gaming, mentre la memoria da 512GB assicura spazio a sufficienza per archiviare progetti, app e contenuti multimediali.
Display e prestazioni di alto livello
Il punto di forza del modello da 12,9 pollici è il display Liquid Retina XDR, capace di offrire una luminosità elevata, neri profondi e una fedeltà cromatica ideale per foto, video e lavori grafici. Abbinato alla tecnologia ProMotion a 120Hz, l'esperienza visiva è sempre fluida e immersiva.
Grazie alla combinazione tra hardware di fascia alta, sistema operativo iPadOS e compatibilità con accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard, l'iPad Pro diventa un dispositivo versatile: perfetto per professionisti, studenti e creativi che vogliono sostituire il laptop con un tablet dalle prestazioni superiori.