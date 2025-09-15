iPad Pro 12,9 pollici del 2021 da 512GB in offerta su AliExpress, anche in doppia colorazione

L'iPad Pro 2021 da 12,9 pollici è uno dei tablet più avanzati della sua generazione, pensato per chi cerca prestazioni da vero computer portatile . Il chip Apple M1 garantisce velocità eccezionali in ogni applicazione, dalla produttività creativa al gaming, mentre la memoria da 512GB assicura spazio a sufficienza per archiviare progetti, app e contenuti multimediali.

L'iPad Pro 12,9 pollici del 2021 Wi-Fi da 512GB è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 1.239,20€ scende a 1.174,20€ grazie ai coupon MULTI65 (o FSSIT65), che garantiscono uno sconto di 65€. I codici sono validi da oggi al 21/09, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Le due versioni disponibili sono Silver e Grigio siderale .

Display e prestazioni di alto livello

Il punto di forza del modello da 12,9 pollici è il display Liquid Retina XDR, capace di offrire una luminosità elevata, neri profondi e una fedeltà cromatica ideale per foto, video e lavori grafici. Abbinato alla tecnologia ProMotion a 120Hz, l'esperienza visiva è sempre fluida e immersiva.

iPad Pro

Grazie alla combinazione tra hardware di fascia alta, sistema operativo iPadOS e compatibilità con accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard, l'iPad Pro diventa un dispositivo versatile: perfetto per professionisti, studenti e creativi che vogliono sostituire il laptop con un tablet dalle prestazioni superiori.