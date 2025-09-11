Battlefield 6 aggiunge la Battle Royale alla fase di prova e DICE spiega come funziona la modalità

"Si tratta di una rivisitazione della formula classica di Battlefield , quindi potete aspettarvi di trovare tutti i principi fondamentali di Battlefield in questa modalità: gadget, esplosivi, ambienti distruttibili e veicoli possono essere utilizzati per assicurarsi la vittoria", ha scritto l'azienda sul suo sito web ufficiale.

EA ha annunciato che sta dando il via alla fase di test per la modalità battle royale in Battlefield 6 . In un nuovo post ufficiale, la società ha confermato che la modalità di gioco farà parte del playtest Battlefield Labs , il cui feedback verrà utilizzato per migliorare ulteriormente la modalità di gioco.

Le caratteristiche della Battle Royale di Battlefield 6

La BR di Battlefield 6 avrà la propria mappa creata appositamente, con tutta una serie di punti di riferimento che i giocatori possono esplorare, ognuno dei quali con un proprio tema distinto. Ci saranno anche vari veicoli per spostarsi, mentre i mezzi armati più potenti possono essere sbloccati man mano che il match avanza.

EA e DICE hanno promesso che ci sarà un alto livello di distruttibilità, il tutto finalizzato a permettere approcci più tattici: un esempio è la possibilità di far saltare un intero edificio che ospita un fastidioso gruppo di cecchini.

Un match tipico avrà spazio per 100 giocatori, divisi in quattro squadre da 25 utenti che potranno comunicare tra loro tramite ping di luoghi e oggetti e anche chat vocale di prossimità. Inoltre, in questa BR la morte non verrà rapidamente perché la classe Supporto permette di tenere in vita gli alleati morenti e la funzione Mobile Redeploy permette di tornare in gioco.

La progressione delle classi farà sì che ogni giocatore parta con due gadget base, ma guadagnando punti esperienza (completando vari obiettivi o abbattendo nemici) durante il match sarà possibile accedere a nuovi tratti che potenziano la classe.

Per quanto riguarda le armi, si ottengono esplorando, completando missioni e lottando per il bottino degli avversari. Ci saranno cinque livelli di bottino, con anche degli accessori, oggetti da lancio come le granate, i gadget, armature e non solo: del bottino di qualità può essere trovato completando obbiettivi di squadra.

Ricordiamo che Battlefield 6 arriverà su PC, PS5, Xbox Series X | S il 10 ottobre. Vi segnaliamo anche che molti utenti di Battlefield 6 non raggiungevano nemmeno i requisiti minimi delle beta, DICE ha commentato la cosa.