Tokyo Game Show 2026 ha già un teaser trailer con la grafica principale e vari dettagli

Nonostante manchino ancora diversi mesi, la Computer Entertainment Supplier's Association ha già pubblicato un primo teaser trailer per il Tokyo Game Show 2026, che mostra alcuni elementi della grafica principale e nuovi dettagli sull'evento.
Come abbiamo riportato in precedenza, il TGS 2026 durerà un giorno in più quest'anno, e si tratta di un'edizione speciale perché celebra il suo 30° anniversario, andando in scena dunque dal 17 al 21 settembre e offrendo ampio spazio agli espositori per presentare i propri titoli a fine estate.
Il luogo è sempre il Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, location ormai storica per questo evento di presentazione dedicato principalmente ai videogiochi di produzione nipponica, ma non solo.
Una fiera molto grossa
Come dimostrato nel nuovo trailer riportato qui sotto, la grafica principale del Tokyo Game Show 2026 è affidata ancora una volta all'illustratore Zashikiwarashi, che si occuperà anche di altri elementi grafici legati all'evento.
Per l'occasione, gli organizzatori hanno annunciato l'iniziativa "TGS Boosterz", che riguarda una notevole quantità di influencer invitati all'evento, come parte integrante della cronaca dei cinque giorni di show: ci saranno 30 personaggi noti soprattutto in Giappone ma non solo, che effettueranno streaming e trasmissioni video nel corso dell'evento.
Gli organizzatori si aspettano circa 300.000 visitatori nel corso dei cinque giorni di settembre, con la fiera che si presenta come una delle più grandi viste finora come edizione: si parla di circa 3.500 stand espositivi e una grande quantità di editori, team e giochi da presentare nel corso dell'evento.
Grandi annunci estivi sono già previsti per la Summer Game Fest, ma diverse novità di matrice puramente nipponica verranno dunque probabilmente presentare nel corso del TGS 2026.
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