Tokyo Game Show 2026 ha già un teaser trailer con la grafica principale e vari dettagli

Nonostante manchino ancora diversi mesi, la Computer Entertainment Supplier's Association ha già pubblicato un primo teaser trailer per il Tokyo Game Show 2026, che mostra alcuni elementi della grafica principale e nuovi dettagli sull'evento.

Come abbiamo riportato in precedenza, il TGS 2026 durerà un giorno in più quest'anno, e si tratta di un'edizione speciale perché celebra il suo 30° anniversario, andando in scena dunque dal 17 al 21 settembre e offrendo ampio spazio agli espositori per presentare i propri titoli a fine estate.

Il luogo è sempre il Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, location ormai storica per questo evento di presentazione dedicato principalmente ai videogiochi di produzione nipponica, ma non solo.