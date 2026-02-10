Il Tokyo Game Show durerà un giorno in più per festeggiare il suo 30° anniversario

I primi due giorni saranno riservati ai professionisti del settore, mentre il pubblico potrà partecipare negli ultimi tre giorni . Con l'aggiunta di una giornata extra, gli organizzatori sperano di ridurre l'affollamento e di offrire più opportunità ai visitatori di provare i giochi presenti sullo showfloor.

Il Tokyo Game Show 2026 durerà cinque giorni, per celebrare degnamente il suo 30° anniversario . Si terrà naturalmente al Makuhari Messe di Chiba e prenderà il via il 17 settembre, per concludersi il 21 settembre, che in Giappone è un giorno festivo.

A volte ritornano

Dopo i tristi anni della pandemia e nonostante l'avanzata degli eventi online, il TGS continua a essere un momento importante sia per l'industria dei videogiochi giapponese, sia per quella globale. Nonostante il calo rispetto alle storiche edizioni degli anni '90 e successive, recentemente è stato teatro di annunci interessanti, sia hardware che software.

Ad esempio, quest'anno Microsoft ha portato Forza Horizon 6 (che è ambientato in Giappone), mentre Sony continua a organizzare State of Play a ridosso della fiera.

Sebbene sia ancora troppo presto per conoscere gli espositori e i giochi che saranno presenti all'edizione di quest'anno, gli organizzatori hanno già pubblicato il logo del 30° anniversario dell'evento, che potete vedere qui di seguito.

Il logo del 30° anniversario del TGS

Non resta che augurarsi anche quest'anno uno show di alto livello, ricco di tantissimi giochi straordinari.