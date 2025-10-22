Il mercato giapponese dei videogiochi AAA sta travolgendo quello occidentale?

Ormai è da qualche anno che si discute del cagionevole stato di salute dell'industria AAA dei videogiochi. In principio l'argomento scottante risedeva nelle ondate di licenziamenti che travolsero le compagnie occidentali in seguito alla pandemia globale, dopodiché abbiamo assistito all'ondata d'investimenti nella dimensione dei titoli live service che tanto ha scontentato il pubblico affezionato, infine il quadro si è cristallizzato nella situazione attuale: un periodo sì toccato da ulteriori chiusure e cancellazioni eccellenti, ma soprattutto caratterizzato dalla diffusa percezione di un calo quantitativo e qualitativo radicato proprio nei vertici dell'industria - prevalentemente - anglofona. Non è un caso che, nel corso del 2025, le produzioni maggiormente acclamate dal pubblico e dalla critica siano emerse dal sottobosco indipendente e da altre società distanti dalle dinamiche delle grandi imprese storiche. Nelle scorse settimane si è tenuto il Tokyo Game Show, un evento che anno dopo anno consente di scattare una fotografia piuttosto accurata dello stato del mercato orientale e dei trend che caratterizzano la regione. E, al di là di quel che potrebbe trasparire da conferenze e presentazioni, l'edizione 2025 del TGS si è resa protagonista di un particolare colpo di coda. Mentre le ultime sei annate avevano deviato nettamente nella direzione del mercato mobile, e anche quest'anno la deriva free-to-play non è affatto mancata, questa volta i grandi sviluppatori del paese hanno scelto di battere un colpo, presentando una mole di produzioni AAA tale da fare in impallidire la concorrenza d'oltreoceano. Se già negli ultimi tempi sembrava che l'industria globale viaggiasse a due velocità diverse, la kermesse ha puntato i riflettori su una frattura che sembra ormai divenuta insanabile. In Occidente molte compagnie che producono videogiochi AAA sembrano imprigionate in una spirale discendente, ma quelle giapponesi hanno finalmente ingranato la terza marcia, più che mai determinate a uscire dalla crisi degli anni 2020 proprio grazie alla spinta di coloro che ne occupano i vertici.

Uno sguardo ai cicli di produzione AAA giapponesi Prendiamo rapidamente in esame le principali pubblicazioni AAA degli editori presenti al Tokyo Game Show negli ultimi otto anni, tenendo a mente che si affidano a diversi studi interni. Koei Tecmo, per esempio, può contare sul suo studio dedicato a cui si affiancano Team Ninja, Omega Force e Gust, lo stesso discorso vale per Capcom e per le sue divisioni interne, ma soprattutto per SEGA, ormai un collettivo di diverse menti. Anno Capcom Koei Tecmo SEGA Konami 2017 Resident Evil 7

Monster Hunter G.U.

MvC Infinite Nioh

Fire Emblem Warriors

Atelier Firis Yakuza: Kiwami 2

Sonic Forces

Sonic Mania Plus Metal Gear Survive 2018 Monster Hunter World Dissidia Final Fantasy NT

Dynasty Warriors 9

Hyrule Warriors DE

Warriors Orochi 4 Shenmue I & II

Valkyria Chronicles 4 PES 2019 Resident Evil 2 Remake

Monster Hunter World Iceborne

Devil May Cry 5 Dead or Alive 6

Atelier Ryza

Fire Emblem: Three Houses

Marvel Ultimate Alliance 3 Judgment

Catherine FB PES 2020 Resident Evil 3 Remake

Monster Hunter Rise Atelier Ryza 2

Hyrule Warriors: AOC

Nioh 2

Persona 5 S

13 Sentinels PES 2021 Resident Evil Village

Monster Hunter Stories 2 / Lost Judgment

Persona 5 S eFootball 2022 Monster Hunter Rise: Sunbreak

Exoprimal Fire Emblem Warriors

FF: Stranger of Paradise

Sonic Frontiers eFootball 2023 Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6 Atelier Ryza 3

Wo Long: Fallen Dynasty

Fate/Samurai Remnant

Wild Hearts Like a Dragon: Ishin!

Persona 4 G MGS Master Collection

eFootball 2024 Dragon's Dogma 2

Kunitsu Gami Rise of the Ronin Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Persona 3 R

Sonic x Shadow Silent Hill SM

Silent Hill 2 Remake

eFootball 2025 Monster Hunter Wilds Atelier Yumia

Dynasty Warriors: Origins

Hyrule Warriors EDE

Ninja Gaiden 4 Pirate Yakuza

Shinobi

Sonic Racing MGS Delta

Silent Hill f

Suidoken R

eFootball 2026 Monster Hunter Wilds DLC

Resident Evil Requiem

Pragmata

Monster Hunter Stories 3

Onimusha: Way of the Sword / Stranger Than Heaven

Sonic 3D

Persona ?

Tempi di sviluppo e filosofia di sviluppo migliori e più efficienti All'alba della settima generazione di console, in particolare al lancio di PlayStation 3, il mondo dello sviluppo giapponese si è trovato ad affrontare una crisi molto profonda che è durata praticamente dieci anni. Il motivo era molto semplice: a differenza delle compagnie occidentali che venivano dall'universo del PC "high end", le società del paese avevano un background prevalentemente radicato nello sviluppo arcade, dunque hanno fatto tantissima fatica per adeguarsi ai modelli dei videogiochi moderni. Vasti mondi aperti, enormi giochi di ruolo, narrazione cinematografica e grafica fotorealistica erano quanto di più distante potesse esistere dall'esperienza che avevano maturato e che, di converso, riusciva a esprimersi al massimo sugli hardware portatili dell'epoca. Alla metà degli anni 2010 SEGA ha cambiato completamente la strategia d'impresa, focalizzandosi su cicli di sviluppo agili, ignorando le vendite e concentrandosi sulle valutazioni della critica Nel corso degli anni diverse voci autorevoli hanno commentato tale situazione: Shawn Layden ha ricordato che PlayStation è quasi fallita proprio a causa della crisi degli sviluppatori domestici, che avevano sempre costruito i videogiochi attorno a piccole scariche d'adrenalina, a livelli circoscritti, a una filosofia molto distante da quella del terzo hardware di Kutaragi e delle società d'oltreoceano. Dello stesso avviso è anche Shuji Utsumi, oggi ai vertici di SEGA, che ha costruito tutta la nuova strategia della compagnia proprio attorno all'idea di restituire importanza alla tradizione e alla filosofia dello sviluppo puramente giapponese. Di fatto questa scelta si è dimostrata estremamente lungimirante, perché ha consentito alle principali società del paese di slegarsi dai cicli di produzione - e in certi casi anche dagli enormi budget - tipici dei grandi videogiochi AAA occidentali. L'assenza di "scope creep" - ovvero l'estensione non pianificata degli obiettivi di un progetto - unitamente alla tradizione di realizzare progetti focalizzati su un pubblico specifico anziché universali, limita mediamente gli sprechi e può arrivare a ridurre i costi anche di un terzo rispetto al resto del mondo: molti titoli recenti degli editori sopracitati sono costati fra i $75 e i $100 milioni. L'eccezione che sembra confermare la regola è quella di Square Enix, publisher che per i suoi AAA ha fatto suo il modello occidentale fondato su grafica fotorealistica, taglio cinematografico, grande scala e pubblico universale, trovandosi ad attraversare un periodo tutt'altro che roseo. Una rondine non fa primavera, ma è un fatto che - prendendo in esame i maggiori produttori di JRPG del Sol Levante - si tratta dell'unico ha adottato questa strategia, mentre alcuni dei rivali principali - come SEGA Atlus, Gust di Koei Tecmo e Bandai Namco Studios - hanno raggiunto nello stesso periodo i migliori risultati della loro storia attraverso serie quali Persona, Atelier e Tales. Square Enix ha cambiato molto il suo approccio allo sviluppo adottando un modello AAA molto simile a quello occidentale

Risultati dei videogiochi AAA di Square Enix Di seguito analizzeremo uno specchio delle grandi produzioni AAA sviluppate e pubblicate da Square Enix degli ultimi anni, praticamente quelle che vengono conteggiate nei report trimestrali fra i grandi lanci della compagnia. Per ovvie ragioni, dunque, mancheranno all'appello diverse opere molto apprezzate, come per esempio Octopath Traveler, le Pixel Remastered di Final Fantasy e tanti altri gioiellini, ma anche spin off come Dissidia Final Fantasy NT e altre produzioni più massicce. Sì, non abbiamo inserito nella lista i celebri The Quiet Man e Foamstars, ma nemmeno Nier: Automata e Babylon's Fall, perché commissionati a Platinum Games. Titolo Anno Vendite Guadagni Differenziale Final Fantasy XIII 2009 9,6 milioni 700 milioni +10% Final Fantasy XIII-2 2011 6 milioni 440 milioni / Lightning Returns: Final Fantasy XIII 2013 3,5 milioni 187 milioni / Final Fantasy XIV 2013 33 milioni

(complessive) 3,6 miliardi +500% Final Fantasy XV 2016 10,2 milioni 948 milioni +10% Dragon Quest XI 2017 8,5 milioni 678 milioni / Kingdom Hearts III 2019 6,7 milioni / -15% Final Fantasy 7 Remake 2020 7 milioni 849 milioni -30% Forspoken 2023 1 milione 36 milioni / Final Fantasy XVI 2024 4 milioni 271 milioni -60% Final Fantasy VII Rebirth 2025 3,1 milioni 190 milioni -55%

Oltre alla grafica c'è di più Una delle principali critiche - senza dubbio fondate - che vengono ciclicamente mosse agli studi di sviluppo giapponesi riguarda la scarsa attenzione che viene rivolta al comparto tecnico, alla qualità della grafica, ma anche alla performance, elementi che molto spesso non occupano le prime posizioni fra le priorità del ciclo di produzione. Al di là di casi limite come il recente Monster Hunter Wilds - per non scomodare un Pokémon che si trova nel mezzo di una tempesta - e più in generale i grandi progetti ancorati al RE Engine di Capcom, si parla spesso di una critica e di un pubblico di appassionati che fanno "due pesi e due misure", dedicando - per fare l'esempio più inflazionato - scarsa attenzione analitica all'elemento tecnico delle opere di FromSoftware rispetto a quanto accade in altri contesti. Il fatto è che, con grande frequenza, sono gli stessi studi giapponesi a scegliere consapevolmente di dare priorità ad altri aspetti dell'esperienza dell'utente. Nonostante il grande successo, Elden Ring è fra le opere criticate per l'attenzione diversa dedicata all'impronta grafica e al comparto tecnico Prendiamo Elden Ring, un progetto cross-gen segnato da texture in bassa risoluzione, scarsi dettagli ambientali, qualche fenomeno visivo, prestazioni non inattaccabili, ma anche macro-elementi come i diversi personaggi presenti quasi spogli di animazioni espressive, eppure un titolo considerato universalmente fra le migliori esperienze del medium moderno. Ed è considerato tale in ragione delle sue colonne portanti, ovvero la carica artistica, il sistema di combattimento, la quantità e la varietà delle situazioni, la progettazione dei livelli, la profondità delle meccaniche da gioco di ruolo e tantissimi altri aspetti. Ci rendiamo conto che si potrebbe - e forse si dovrebbe - dedicare un articolo intero alla diversa importanza che sviluppatori, critica e pubblico scelgono di attribuire agli stessi elementi in produzioni differenti, ma in questo caso c'interessa un dato specifico: possibile che questa impronta filosofica e di design del videogioco, sia proprio ciò che permette agli sviluppatori del Sol Levante come FromSoftware di prosperare? Si stima, per esempio, che Elden Ring sia costato la metà o poco più (>100 milioni) rispetto a Marvel's Spider-Man 2, rimanendo in sviluppo per quattro anni e mezzo.

Ciclo di produzione di FromSoftware - 2009/2026 Quella che segue è una lista completa di tutti i progetti sviluppati da FromSoftware a partire dalla pubblicazione di Demon's Souls, videogioco che nel 2009 ha cambiato la struttura della compagnia e l'ha portata a concentrarsi sulle sue serie principali, abbandonando lentamente il lavoro che svolgeva per conto di editori terzi. Per mettere il dato in prospettiva, aiuta fare un paragone con società d'ambizione e dimensioni totalmente differenti l'una dall'altra: nello stesso lasso di tempo Rockstar Games ne ha sviluppati 5, Bethesda Game Studios 6, Supergiant Games 5, BioWare 9. Titolo Anno di pubblicazione Progetto Principale? DLC Demon's Souls 2009 Sì / Another Century's Episode: R 2010 No / Monster Hunter Diary 2010 No / Another Century's Episode Portable 2011 No / Dark Souls 2011 Sì Artorias of the Abyss (2012) Armored Core V 2011 Sì / Mobile Suit Gundam Unicorn 2012 No / Steel Battalion: Heavy Armor 2012 No / Armored Core: Verdict Day 2013 Sì / Dark Souls II 2014 Sì The Lost Crowns (2014) Dark Souls II: Scholar of the First Sin 2015 No Definitive Edition Bloodborne 2015 Sì The Old Hunters (2015) Dark Souls III 2016 Sì Ashes of Ariandel (2016)

The Ringed City (2017) Déraciné 2018 No / Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Sì / Elden Ring 2022 Sì Shadow of the Erdtree (2024) Armored Core VI: Fires of Rubicon 2023 Sì ? Elden Ring Nightreign 2025 No Continuative The Duskbloods 2026 No ?

Il caso di Nintendo Nintendo è sempre stata inquadrata come un mondo a sé, come un platform-owner che non si piega alle regole della "console war" tradizionale, come un attore che ha scelto un percorso diverso, e questa è una delle ragioni per le quali la sua produzione è tanto divisiva. La sua particolare linea editoriale, così distante dalla curva classica dell'evoluzione tecnologica, così incurante dei fenomeni di pop-in che sporcano Donkey Kong Bananza, così antitetica rispetto all'ideale della maturazione tecnologica, è motivo di fortissime discussioni. C'è chi è convinto che realizza "giochi per bambini", c'è chi non si spiega come sia possibile considerare degni di un Game of the Year giochi dotati d'un approccio artistico e grafico tanto "cartoonesco", c'è chi - molto più semplicemente e anche ragionevolmente - si domanda come sia possibile acclamare universalmente produzioni come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mettendo totalmente in secondo piano elementi come le prestazioni o il livello di dettaglio. Donkey Kong Bananza ha tantissime imperfezioni tecniche e nella performance, ma a nessuno importa Nel corso degli anni Nintendo ha fatto proprio il mantra della tradizione giapponese, legato alla struttura d'ispirazione arcade e distante dall'inseguimento dell'asintoto tecnologico, soprattutto radicato nel mantenimento di cicli di produzione che - fino a questo momento - si sono sempre mantenuti sostenibili. Ultimamente, bisogna dirlo, qualcosa sta cambiando: dopo il successo di Breath of the Wild, la Grande N sembra rimasta ammaliata dal successo di quella deriva, al punto tale da trapiantarlo anche nei confini di Mario Kart World - che non a caso porta questo titolo - e forse anche in Metroid Prime 4, a giudicare dagli ultimi trailer. Per quanto riguarda le maggiori serie di bandiera - come per l'appunto Mario Kart, Mario, Zelda e Animal Crossing - i tempi di sviluppo non sono mai stati lunghi come oggi, il che potrebbe suggerire un cambio di rotta nella strategia della compagnia.

Principali produzioni Nintendo - 2017/2025 Quella che segue è una selezione delle maggiori produzioni sviluppate e pubblicate da Nintendo che hanno superato i 10 milioni di copie vendute dal lancio di Nintendo Switch nel 2017 fino a oggi. Offre un quadro piuttosto chiaro dei benefici portati dalla particolare strategia e soprattutto dalla linea editoriale della compagnia. Per fare un paragone con gli altri platform-owner, su PlayStation 5 solo Marvel's Spider-Man 2 ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di copie vendute, comprese le terze parti. Su PS4, invece, è un onore che spetta solo a 14 videogiochi, di cui 6 esclusivi. Titolo Anno Vendite The Legend of Zelda Breath of the Wild 2017 33 milioni Mario Kart 8 Deluxe 2017 68 milioni Splatoon 2 2017 12 milioni Super Mario Odyssey 2017 29 milioni Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee 2018 15 milioni Super Mario Party 2018 21 milioni Super Smash Bros. Ultimate 2018 36 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe 2019 18 milioni Ring Fit Adventure 2019 15 milioni Luigi's Mansion 3 2019 14 milioni Pokémon Spada/Scudo 2019 26 milioni Animal Crossing: New Horizons 2020 48 milioni Super Mario 3D All-Stars 2020 10 milioni Super Mario 3D World + Bowser's Fury 2021 13 milioni Mario Party Superstars 2021 14 milioni Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente 2021 15 milioni Pokémon Leggende Arceus 2022 15 milioni Nintendo Switch Sports 2022 16 milioni Splatoon 3 2022 12 milioni Pokémon Scarlatto/Violetto 2022 27 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 21 milioni Super Mario Bros. Wonder 2023 16 milioni

La filosofia di Nintendo Quale che sia il futuro di Nintendo nell'era Switch 2, c'è un altro dato molto importante che merita d'essere riportato: la compagnia ha un tasso di mantenimento dei dipendenti del 98% a livello globale, il più alto al mondo, e un tasso di turnover in Giappone del 1,9%, uno dei più bassi al mondo. Le frasi di Satoru Iwata sono ormai diventate alla stregua di un meme a causa della frequenza con cui vengono citate, ma in questo caso ce n'è una che calza a pennello: "Dubito sinceramente che un lavoratore che ha paura di essere licenziato possa sviluppare software in grado d'impressionare persone in tutto il mondo". Nel corso dell'ultimo trailer di Metroid Prime 4 abbiamo visto la moto di Samus che sembra suggerire una netta apertura della formula E questo non riguarda solamente la Grande N, ma la maggior parte delle compagnie del paese: in media, nel settore locale, l'80% dei dipendenti viene mantenuto per una durata d'impiego di circa 12 anni, il tutto facendo nuove assunzioni, in netta contrapposizione rispetto a quanto sta accadendo in occidente.