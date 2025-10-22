Krafton ha annunciato che Palworld Mobile sarà presente in versione giocabile al G-STAR 2025, l'evento che si svolgerà dal 13 al 16 novembre presso il BEXCO di Busan, in Corea del Sud, e che vedrà la presenza dell'azienda per il nono anno consecutivo.

La riduzione per iOS e Android del blockbuster targato Pocket Pair farà dunque il proprio debutto in anteprima mondiale, rivelando finalmente le caratteristiche di un'edizione che punta a portare sui dispositivi mobile la stessa esperienza apprezzata su PC, PS5 e Xbox.

Sviluppato da PUBG Studios e prodotto appunto da Krafton, Palworld Mobile ci permetterà dunque di catturare e addestrare i Pal, esplorare un ampio open world e costruire strutture per la sopravvivenza, il tutto con un sistema di comandi ottimizzato per il touch screen.

Non è finita qui per la line-up di Krafton al G-STAR 2025: il publisher offrirà ai visitatori anche la possibilità di partecipare a minigiochi, eventi esclusivi e rivivere l'esperienza del rinnovato Café PUBG, lo spazio tematico dedicato all'universo di PUBG: Battlegrounds.