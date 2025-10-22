Krafton ha annunciato che Palworld Mobile sarà presente in versione giocabile al G-STAR 2025, l'evento che si svolgerà dal 13 al 16 novembre presso il BEXCO di Busan, in Corea del Sud, e che vedrà la presenza dell'azienda per il nono anno consecutivo.
La riduzione per iOS e Android del blockbuster targato Pocket Pair farà dunque il proprio debutto in anteprima mondiale, rivelando finalmente le caratteristiche di un'edizione che punta a portare sui dispositivi mobile la stessa esperienza apprezzata su PC, PS5 e Xbox.
Sviluppato da PUBG Studios e prodotto appunto da Krafton, Palworld Mobile ci permetterà dunque di catturare e addestrare i Pal, esplorare un ampio open world e costruire strutture per la sopravvivenza, il tutto con un sistema di comandi ottimizzato per il touch screen.
Non è finita qui per la line-up di Krafton al G-STAR 2025: il publisher offrirà ai visitatori anche la possibilità di partecipare a minigiochi, eventi esclusivi e rivivere l'esperienza del rinnovato Café PUBG, lo spazio tematico dedicato all'universo di PUBG: Battlegrounds.
Un successo anche su mobile?
Mentre su PC e console Palworld è ancora in attesa di uscire dall'accesso anticipato, non c'è dubbio che il successo riscosso finora dal gioco sia stato straordinario, da qui la decisione di estendere la base d'utenza anche a tutti i possessori di smartphone e tablet.
Trattandosi di un'esperienza che può vantare finora oltre 32 milioni di giocatori a livello globale, non è difficile immaginare che Palworld Mobile farà molto bene anche su iOS e Android.