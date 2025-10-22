3

Su Call of Duty Black Ops 7 chi ha il controller ha un vantaggio su chi ha mouse+tastiera e viceversa

Call of Duty Black Ops 7 è un gioco multipiattaforma, quindi ci sono dei giocatori con controller e altri con mouse e tastiera: chi è in vantaggio? Entrambi, ma in situazioni diverse.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/10/2025
Dei soldati di Call of Duty Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Cosa è meglio per giocare agli sparatutto? Il controller, oppure mouse + tastiera? Forse non avremo mai una risposta definitiva (ma scommettiamo che voi l'avete), possiamo però vedere un interessante dato scoperto nella beta di Call of Duty Black Ops 7.

Negli scontri a distanza ravvicinata, i giocatori con controller vincono un po' più spesso rispetto a quelli con mouse e tastiera, ma questi ultimi hanno un vantaggio in altre situazioni.

Cosa è stato scoperto con la beta di Call of Duty Black Ops 7

L'informazione arriva da Matt Scronce, Design Director di Treyarch, che in un nuovo video ha parlato del fatto che i "giocatori con controller stanno vincendo un po' più spesso negli scontri a breve raggio, e i giocatori con mouse e tastiera stanno vincendo un po' di più negli scontri a lungo raggio".

Il motivo è ovviamente la gestione della mira assistita, che il team vuole rivedere. "Ci che stiamo facendo è cercare di eliminare questa differenza: analizzeremo attentamente l'impatto della mira assistita con tutte le diverse distanze e poi, inoltre, stiamo analizzando la mira assistita rotazionale e i requisiti per il suo analogico destro che si deve muovere nella direzione del tuo obiettivo."

Anche Raven sta analizzando la cosa insieme a Treyarch per Warzone, così che il sistema di mira sia lo stesso tra il multigiocatore di Black Ops 7 e il free to play. Per il momento però non ci sono dettagli specifici che i due team possono condividere riguardo alle esatte modifiche che arriveranno.

Segnaliamo infine che Call of Duty esiste perché "EA fu stronza" con Infinity Ward: il creatore di CoD ne parla.

Segnalazione Errore
