Il Tokyo Game Show si espande, dal 2026 durerà un giorno in più

A partire dalla prossima edizione, il Tokyo Game Show durerà un giorno in più, dal 17 al 21 settembre 2026: lo ha annunciato CESA, la società che si occupa di organizzare l'evento e che ha rivelato, come da consuetudine, i numeri ufficiali totalizzati dal TGS nel 2025.

I visitatori di quest'anno sono stati 263.101: una cifra importante ma inferiore a quella record registrata nel 2024, ovverosia 274.739. Andando a guardare il parziale dei vari giorni, sembra che i business day siano andati meglio, mentre quelli aperti a tutto il pubblico abbiano perso qualcosa.

"Con il tema 'Unlimited, Neverending Playground', il Tokyo Game Show 2025 ha accolto 1.136 espositori provenienti da quarantasette paesi e regioni, superando il record dello scorso anno", si legge nel comunicato stampa.

"Al Makuhari Messe sono stati svelati numerosi nuovi titoli per diverse piattaforme, dalle console domestiche e dispositivi smart fino al PC e alla realtà virtuale."

"Inoltre, l'esposizione ha presentato una vasta gamma di prodotti correlati, servizi, soluzioni e merchandising, riflettendo l'espansione costante del settore videoludico."