CESA ha annunciato il programma ufficiale del Tokyo Game Show 2025, con la lista di tutti gli eventi che verranno trasmessi in diretta durante quella che si pone come l'edizione più grande di sempre per la fiera giapponese.

Gli organizzatori hanno infatti rivelato che il TGS 2025 ha già stabilito numeri da record, grazie alla presenza di 1.138 espositori (di cui 523 giapponesi e 615 internazionali), 4.159 stand e un totale di 1.206 giochi esposti.

Per quanto concerne il programma, sono previsti quattordici eventi sul palco e ventuno eventi ufficiali secondo le date e gli orari italiani riportati qui di seguito.