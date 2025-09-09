CESA ha annunciato il programma ufficiale del Tokyo Game Show 2025, con la lista di tutti gli eventi che verranno trasmessi in diretta durante quella che si pone come l'edizione più grande di sempre per la fiera giapponese.
Gli organizzatori hanno infatti rivelato che il TGS 2025 ha già stabilito numeri da record, grazie alla presenza di 1.138 espositori (di cui 523 giapponesi e 615 internazionali), 4.159 stand e un totale di 1.206 giochi esposti.
Per quanto concerne il programma, sono previsti quattordici eventi sul palco e ventuno eventi ufficiali secondo le date e gli orari italiani riportati qui di seguito.
Il programma completo
- 24 settembre
16:00 - 16:50 - Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program - Tutte le ultime novità Capcom in uno streaming preregistrato.
- 25 settembre
02:30 - 03:00 - Cerimonia di apertura - Quest'anno la cerimonia inaugurale del Tokyo Game Show 2025 verrà trasmessa online!
04:00 - 05:00 - Keynote Speech - Innovazione nella distribuzione dei giochi: l'impatto del PlayStation Store.
06:00 - 07:00 - Akiba Lost Special Stage - Talk speciale dedicato al nuovo live action adventure di IzanagiGames, Nippon TV e AX-ON.
07:30 - 07:45 - Annapurna Interactive New Titles Stage - Annapurna Interactive presenta un nuovo titolo previsto per il 2026.
12:00 - 12:50 - Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast - Showcase Xbox con le ultime novità dagli studi e dai partner in Asia.
13:00 - 13:50 - Nioh 3 Official Program - Presentazione ufficiale del dark action RPG Nioh 3, con gameplay dal vivo.
14:00 - 14:50 - Level-5 Official Program - Diretta con gameplay e novità sui titoli Level-5.
15:00 - Critikano Hit TGS Special - Programma speciale su Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, con Yuji Horii in qualità di ospite.
- 26 settembre
05:05 - 05:55 - Shinsen Series Official Broadcast - Novità sulle serie Nobunaga's Ambition: Shinsen e Romance of the Three Kingdoms: Shinsen.
06:00 - 07:00 - Battlefield 6: Single Player Live Showcase - Presentazione della campagna single player con sviluppatori e doppiatori.
07:30 - 09:30 - Red Bull Apex Takeover con Yuki Tsunoda - Yuki Tsunoda gioca ad Apex Legends con il team Red Bull.
15:00 - 16:50 - Sense of Wonder Night 2025.
17:00 - 17:50 - Full Metal Schoolgirl Live Gameplay Special - Gameplay dal vivo e giveaway con i doppiatori e il producer Nobuyuki Okajima.
- 27 settembre
06:15 - 07:15 - Anniversary Title Producers' Talk - Talk con i produttori delle serie Tales of, eFootball e Yakuza.
07:45 - 09:30 - Red Bull 283 Academy - Programma speciale con Street Fighter 6, dedicato ai giovani talenti.
- 28 settembre
03:00 - 04:00 - Game Sampo - Il canale YouTube Game Sanpo esplora Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
04:30 - 05:30 - 2K Games - Coming soon.
06:00 - 07:45 - Japan Game Awards 2025.
08:15 - 08:45 - Ending Stage and Special Raffle - Evento conclusivo del TGS 2025 con lotteria finale.