Il Galaxy Z TriFold arriverà entro la fine dell’anno: Samsung conferma il periodo di uscita del nuovo pieghevole

Dopo una serie di indiscrezioni in merito, Samsung ha ufficialmente confermato il periodo di uscita dei nuovi pieghevoli Galaxy Z TriFold. I dispositivi sono nella "fase finale" di sviluppo e arriveranno entro la fine di quest'anno, sebbene non sia stato comunicato ufficialmente un mese o una data. Ovviamente si tratta di informazioni ancora generiche, quindi ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. A confermare il periodo di uscita è il capo della divisione mobile di Samsung, ovvero TM Roh, all'IFA di Berlino.

In ogni caso, è bene specificare che il nome "Galaxy Z TriFold" è puramente indicativo e ipotetico, dato che l'azienda non lo ha ancora confermato a tutti gli effetti. Inoltre, ad oggi non sappiamo ancora se il nuovo smartphone sia effettivamente disponibile ovunque, soprattutto in Italia. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.