Un Film Minecraft 2 è stato annunciato da Warner Bros., ha già una data di uscita

Un Film Minecraft 2 è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros. con il post che potete vedere qui sotto e ha già una data di uscita nelle sale cinematografiche, fissata al 23 luglio 2027.

Il primo capitolo ha incassato quasi un miliardo di dollari, dunque la realizzazione di un sequel veniva data praticamente per scontata e la produzione è già partita, sebbene per il momento non ci siano ulteriori dettagli in merito al progetto.

Pur venendo accolto in maniera contrastante dalla stampa, il film con Jack Black e Jason Momoa ha saputo entusiasmare in particolare gli spettatori più giovani, trasformandosi rapidamente in un vero e proprio fenomeno con 162 milioni di dollari incassati solo nel primo fine settimana negli USA.

Le prestazioni al botteghino si sono mantenute solide per settimane, facendo di Un Film Minecraft la seconda pellicola di maggior successo del 2025, subito dietro Lilo & Stitch.