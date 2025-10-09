Un personaggio di The Elder Scrolls VI sarà un tributo a una fan scomparsa, molto amata dalla comunità

The Elder Scrolls 6 di Bethesda includerà un personaggio creato per celebrare una fan molto attiva e amata dalla comunità , Loranna Pyrel, grazie a una straordinaria campagna di beneficenza che ha raccolto oltre 85.000 dollari per Make-A-Wish, organizzata da The Unofficial Elder Scrolls Pages, una ricchissima wiki dedicata alla serie.

Un tributo sentitissimo

I fan avevano già provato a far includere Pyrel in The Elder Scrolls 6 partecipando a un'asta silenziosa organizzata da Bethesda per Make-A-Wish, ma la loro offerta di gruppo era stata superata all'ultimo momento da un'altra, rimasta anonima.

Con una deroga sulle regole, Bethesda ha deciso di concedere al gruppo UESP una seconda possibilità, a patto che venisse eguagliata l'offerta vincente di 85.450 dollari. E così ès tato, grazie a numerose donazioni provenienti dai creatori di The Elder Scrolls, dallo stesso UESP e dalla comunità gemella The Imperial Library.

"È incredibile essere arrivati fin qui", ha scritto l'UESP in un post su Instagram. "Tutto è cominciato con un commento casuale sull'idea di collaborare, ed è poi cresciuto fino a diventare questo enorme sforzo collettivo. Non vediamo l'ora di aggiungere questo personaggio a TES6. Non avremmo potuto immaginare un modo più appropriato per onorare i contributi di Loranna alla community e alla mitologia di The Elder Scrolls che con una raccolta fondi di beneficenza come questa, che contemporaneamente aggiunge qualcosa di nuovo alla mitologia ufficiale."

Successivamente, l'UESP ha annunciato su X di aver incontrato Bethesda per la progettazione del personaggio di Loranna in The Elder Scrolls 6, aggiungendo di essere usciti dalla riunione "estremamente entusiasti per ciò che ci aspetta."

Per il resto, di The Elder Scrolls VI continua a sapersi poco o nulla. Annunciato all'E3 2018, il teaser trailer rimane l'unico materiale ufficiale del gioco mostrato finora.