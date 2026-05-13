Xbox starebbe lavorando su un modo per trasformare un gioco su disco in un titolo in digitale

Jez Corden di Windows Central ha pubblicato un nuovo report sulle novità del mondo Xbox , affermando che la compagnia videoludica di Microsoft sta lavorando a una versione cinese di Game Pass e anche a un nuovo sistema di trasferimento dei giochi da fisico a digitale.

Le novità di Xbox

Corden spiega che "Project Saluki" è il nome di Game Pass in versione cinese. Ricordiamo che il mercato cinese segue regole stringenti e non è possibile semplicemente distribuire i giochi come accade nel resto del mondo. È sempre necessario realizzare versioni dedicate di servizi e piattaforme, col vantaggio di accedere a un numero di utenti veramente grande. Inoltre, i giochi devono essere prima verificati dagli enti di regolamentazione cinesi e spesso il processo è lento: pochi giochi ricevono il consenso, quindi "Project Saluki" si focalizzerebbe sui pochi titoli accessibili nel mercato cinese e punterebbe su quelli di maggior successo, in particolar modo con enfasi sulle microtransazioni.

Inoltre, il giornalista parla di "Positron", un progetto su cui ci sono pochi dettagli. L'idea è che Microsoft vuole trovare un modo per dare accesso a una licenza digitale per quei giochi che possediamo in formato fisico. Supponiamo anche che voglia rendere possibile il processo una singola volta per ogni disco.

Lo scopo di questo progetto potrebbe essere legato alla volontà di puntare ancora di più sul mondo digitale, magari con una nuova generazione senza lettori ottici, senza però impedire ai giocatori di usare i propri giochi su disco sulla prossima console Xbox. Inoltre, c'è da considerare che Microsoft non è parte del consorzio Blu-Ray, quindi deve pagare dei costi di licenza per l'uso di tale tecnologia. Sony, invece, non deve pagare.

Ovviamente questi sono solo rumor fino a quando non ci saranno conferme da parte di Microsoft. Nel frattempo, Xbox ricorda a tutti che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.