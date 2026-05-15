Forza Horizon 6 a confronto su Xbox Series X|S, PC, Steam Deck e Xbox Ally X in un video

Con la fine dell'embargo sulle recensioni, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto dedicato a Forza Horizon 6. Oltre alle versioni Xbox Series X|S e alle diverse configurazioni PC, il titolo è stato messo alla prova anche su dispositivi portatili come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Ally X. I risultati sono complessivamente molto positivi, confermando un'ottimizzazione di alto livello su praticamente tutte le piattaforme.
Secondo l'analisi, su Xbox Series X|S il gioco offre i due classici preset: Quality a 30 fps e Performance a 60 fps. Quest'ultimo garantisce un framerate estremamente stabile, compensando però la maggiore fluidità con alcuni compromessi grafici, in particolare su illuminazione, livello dei dettagli e risoluzione.
Ottimizzazione impeccabile su PC, ottime prestazioni anche su Steam Deck e ROG Ally
Su PC, Forza Horizon 6 introduce il ray tracing parziale per illuminazione e riflessi, con differenze visive nette in varie situazioni rispetto alle versioni console. L'ottimizzazione appare eccellente: è possibile raggiungere i 60 fps con preset Alto anche utilizzando una RTX 3050, un risultato notevole per un open world di questa scala.
Prestazioni sorprendenti anche sui dispositivi portatili, nonostante i limiti hardware più stringenti. Steam Deck riesce a mantenersi sopra i 30 fps con qualche calo utilizzando le impostazioni basse. ROG Ally offre prestazioni simili a 1080p, mentre Ally X arriva persino a toccare i 60 fps con gli stessi settaggi. ElAnalistaDeBits sottolinea inoltre che il gioco rimane visivamente splendido anche con le impostazioni grafiche al minimo, segno di una direzione artistica e di un'ottimizzazione davvero solide.
Forza Horizon 6 da oggi è disponibile in accesso anticipato per chi ha acquistato la Premium Edition, mentre il lancio globale è fissato a martedì 19 maggio. Nel frattempo potete farvi un'idea con la nostra recensione.
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