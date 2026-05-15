Forza Horizon 6 a confronto su Xbox Series X|S, PC, Steam Deck e Xbox Ally X in un video

Con la fine dell'embargo sulle recensioni, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto dedicato a Forza Horizon 6. Oltre alle versioni Xbox Series X|S e alle diverse configurazioni PC, il titolo è stato messo alla prova anche su dispositivi portatili come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Ally X. I risultati sono complessivamente molto positivi, confermando un'ottimizzazione di alto livello su praticamente tutte le piattaforme.

Secondo l'analisi, su Xbox Series X|S il gioco offre i due classici preset: Quality a 30 fps e Performance a 60 fps. Quest'ultimo garantisce un framerate estremamente stabile, compensando però la maggiore fluidità con alcuni compromessi grafici, in particolare su illuminazione, livello dei dettagli e risoluzione.