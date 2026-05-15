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Shadows of Doubt su Instant Gaming a meno di 8 euro per PC Steam: è uno dei migliori investigativi di sempre

Il detective sandbox procedurale scende di prezzo e torna tra le offerte più interessanti per chi cerca qualcosa di davvero diverso.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   15/05/2026
Shadows of Doubt
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Tra le promozioni attive su Instant Gaming c'è anche Shadows of Doubt per PC Steam, disponibile a 6,42€ IVA esclusa. Il gioco ha attirato l'attenzione fin dal lancio per una premessa piuttosto insolita: ogni caso investigativo viene generato proceduralmente e può essere risolto seguendo piste, indizi e intuizioni personali. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo finale con IVA italiana al 22% è di 7,83€, a fronte di un listino di 25€. La riduzione effettiva è quindi del 68,7%, un taglio che porta il gioco ben sotto la soglia psicologica dei 10 euro.

Un investigativo sandbox senza casi prestabiliti

In Shadows of Doubt ogni cittadino della città simulata ha abitudini, relazioni e spostamenti propri. Il giocatore deve raccogliere prove, entrare negli appartamenti, consultare documenti e collegare gli indizi fino a individuare il colpevole.

La libertà concessa è uno degli aspetti che lo distingue maggiormente. Non esiste un unico percorso da seguire e ogni indagine può essere affrontata in modi diversi. Per chi apprezza i giochi investigativi e le esperienze emergenti, il prezzo attuale su Instant Gaming rende l'offerta particolarmente interessante. Come scritto nella nostra recensione di Shadows of Doubt, nessun altro gioco ti fa sentire un investigatore privato come questo, anche se non manca qualche difetto.

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