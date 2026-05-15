Il survival piratesco Windrose non si ferma e taglia un altro traguardo di vendite su Steam

Pubblicato lo scorso 14 aprile, Windrose è un survival cooperativo in cui i giocatori, nei panni del capitano di una ciurma di pirati, possono esplorare isole sconosciute, affrontare tempeste e pericoli, combattere contro pirati rivali e creature soprannaturali, oltre a costruire e sviluppare il proprio avamposto.

Con un post pubblicato su Steam e sui social, il team di Kraken Express ha annunciato che il survival piratesco Windrose ha superato quota 2 milioni di copie vendute . Un risultato notevole, raggiunto in appena un mese dall'inizio dell'accesso anticipato.

Se il buongiorno si vede dal mattino…

Il mix tra gameplay survival, ambientazione piratesca e le ottime impressioni lasciate dalla demo pre‑lancio ha evidentemente convinto molti giocatori a dare una chance al titolo. Il passaparola positivo ha poi contribuito a spingere ulteriormente le vendite, consolidando un debutto davvero brillante.

"Abbiamo raggiunto un altro incredibile traguardo nel nostro viaggio: ben 2.000.000 di coraggiosi avventurieri hanno salpato verso l'Arcipelago per vivere insieme a noi la vita da pirati!", recita il messaggio pubblicato dagli sviluppatori.

"Quando abbiamo preso il largo per la prima volta, potevamo solo sperare che il nostro gioco riuscisse a creare una community così appassionata e affezionata. Vedervi esplorare i mari, condividere le vostre storie, creare contenuti, segnalare problemi e supportarci in ogni fase del percorso significa per noi molto più di quanto le parole possano esprimere. Ogni screenshot, ogni live, ogni recensione, ogni bug report e ogni messaggio gentile hanno contribuito a rendere questa avventura davvero speciale. L'Arcipelago sembra vivo grazie a voi."

Come già accennato, il gioco è attualmente in accesso anticipato e gli sviluppatori prevedono un periodo di sviluppo di circa 1,5-2,5 anni prima dell'uscita della versione 1.0. Nel frattempo, Windrose continuerà a ricevere patch correttive e aggiornamenti di contenuto. Il primo grande update, Ashlands, potrebbe però richiedere tempo: il team stima almeno sei mesi di lavoro, poiché l'obiettivo immediato è rafforzare e ampliare i sistemi già presenti prima di introdurre nuove aree e funzionalità.