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Agent 64: Spies Never Die ha una data di uscita su PC, è uno sparatutto ispirato a GoldenEye 007

Replicant D6 annuncia l'uscita di Agent 64: Spies Never Die, lo sparatutto retro ispirato a GoldenEye 007: dopo oltre cinque anni di sviluppo, il gioco debutta su Steam l'11 agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/07/2026
Artwork di Agent 64: Spies Never Die
Agent 64: Spies Never Die
Agent 64: Spies Never Die
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Replicant D6 ha annunciato la data di uscita di Agent 64: Spies Never Die, sparatutto in prima persona dal forte gusto retro che rende omaggio all'indimenticabile GoldenEye 007 per Nintendo 64.

Dopo cinque anni e mezzo di sviluppo, il gioco debutterà su Steam l'11 agosto. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto.

Cosa sappiamo di Agent 64: Spies Never Die

Presentato al PC Gaming Show del 2022, Agent 64 è stato definito dagli autori una vera "lettera d'amore" a GoldenEye 007, di cui riprende stile grafico, ritmo e struttura delle missioni.

Il gioco mette i giocatori nei panni di John Walter, agente segreto incaricato di fermare il suo storico nemico Dominic Pulp e sventare una minaccia che riemerge dal passato. La campagna include 14 missioni ricche d'azione, ambientate in scenari molto diversi tra loro, grattacieli, nightclub, musei, catacombe e basi innevate. Ogni missione è una mappa autonoma con compiti specifici: hackerare terminali, rubare documenti riservati, liberare ostaggi e affrontare guardie pesantemente armate.

L'avventura può essere giocata interamente in single player oppure in cooperativa, sia in split‑screen locale sia online. Superando prove e tempi obiettivo si sbloccano inoltre le Paradox Modes, oltre 70 modificatori che alterano il gameplay con effetti speciali come teste giganti, proiettili rallentati, disarmo corpo a corpo o ricarica infinita.

Steam Machine ora ha il suo sistema di verifica di compatibilità come Steam Deck Steam Machine ora ha il suo sistema di verifica di compatibilità come Steam Deck

Il titolo offre anche un comparto multiplayer completo, locale e online, con fino a 8 giocatori e 8 bot. Le modalità includono il classico Deathmatch, la cattura della valigetta, il controllo della zona e sfide contro bot preimpostati. Le lobby sono completamente personalizzabili, armi, regole, squadre, modificatori, con la possibilità di salvare preset dedicati.

Se siete curiosi, potete provare la demo Agent 64: Spies Never Die su Steam a questo indirizzo.

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