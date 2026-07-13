Agent 64: Spies Never Die ha una data di uscita su PC, è uno sparatutto ispirato a GoldenEye 007

Dopo cinque anni e mezzo di sviluppo, il gioco debutterà su Steam l' 11 agosto . L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto.

Cosa sappiamo di Agent 64: Spies Never Die

Presentato al PC Gaming Show del 2022, Agent 64 è stato definito dagli autori una vera "lettera d'amore" a GoldenEye 007, di cui riprende stile grafico, ritmo e struttura delle missioni.

Il gioco mette i giocatori nei panni di John Walter, agente segreto incaricato di fermare il suo storico nemico Dominic Pulp e sventare una minaccia che riemerge dal passato. La campagna include 14 missioni ricche d'azione, ambientate in scenari molto diversi tra loro, grattacieli, nightclub, musei, catacombe e basi innevate. Ogni missione è una mappa autonoma con compiti specifici: hackerare terminali, rubare documenti riservati, liberare ostaggi e affrontare guardie pesantemente armate.

L'avventura può essere giocata interamente in single player oppure in cooperativa, sia in split‑screen locale sia online. Superando prove e tempi obiettivo si sbloccano inoltre le Paradox Modes, oltre 70 modificatori che alterano il gameplay con effetti speciali come teste giganti, proiettili rallentati, disarmo corpo a corpo o ricarica infinita.

Il titolo offre anche un comparto multiplayer completo, locale e online, con fino a 8 giocatori e 8 bot. Le modalità includono il classico Deathmatch, la cattura della valigetta, il controllo della zona e sfide contro bot preimpostati. Le lobby sono completamente personalizzabili, armi, regole, squadre, modificatori, con la possibilità di salvare preset dedicati.

Se siete curiosi, potete provare la demo Agent 64: Spies Never Die su Steam a questo indirizzo.