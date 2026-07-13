1

The Alters, disponibile l'espansione Last Variable su PC, PS5 e Xbox

The Alters si espande con Last Variable, nuovo capitolo disponibile su PC e console: l'avventura segue Jan Scientist alle prese con un enigmatico Oasis, tra nuove sfide ambientali e strategie scientifiche.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/07/2026
The Alters: Last Variable

11 bit Studios ha annunciato che da ora The Alters: Last Variable è disponibile su tutte le piattaforme. L'espansione è disponibile all'acquisto al prezzo di 14,99 euro e amplia il gioco con una nuova storia con un capitolo inedito ambientato dopo gli eventi del gioco principale.

La nuova avventura ha come protagonista l'Alter Jan Scentist, alle prese con una nuova sfida: un misterioso Oasis è apparso in un luogo dove nulla dovrebbe essere in grado di sopravvivere, diventando un enigma che nessuna mente può comprendere.

Gli Alter di un Alter

Per indagare questo fenomeno impossibile, Jan dovrà ancora una volta contare sugli Alter, versioni alternative di sé stesso dotate di competenze scientifiche uniche: in questo caso un Geologo, un Biologo, un Chimico, un Fisico. Insieme, tenteranno di svelare uno dei più grandi misteri del pianeta.

Un trailer mostra il gameplay di The Alters: Last Variable, il nuovo DLC in arrivo Un trailer mostra il gameplay di The Alters: Last Variable, il nuovo DLC in arrivo

L'espansione introduce nuove possibilità di costruzione su diversi tipi di terreno, tecnologie avanzate e moduli inediti come la capsula di criosonno, che permette di estendere la missione e osservare gli effetti a lungo termine delle scoperte scientifiche. Durante i periodi di raffreddamento planetario, il mondo cambia radicalmente: è il momento ideale per esplorare, espandere le operazioni e installare Field Labs, strutture che consentono agli Alters di proseguire le ricerche mentre Jan rimane in criosonno, aprendo nuove strategie e opportunità scientifiche.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Alters, disponibile l'espansione Last Variable su PC, PS5 e Xbox