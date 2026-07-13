The Alters, disponibile l'espansione Last Variable su PC, PS5 e Xbox

La nuova avventura ha come protagonista l'Alter Jan Scentist , alle prese con una nuova sfida: un misterioso Oasis è apparso in un luogo dove nulla dovrebbe essere in grado di sopravvivere, diventando un enigma che nessuna mente può comprendere.

11 bit Studios ha annunciato che da ora The Alters: Last Variable è disponibile su tutte le piattaforme. L'espansione è disponibile all'acquisto al prezzo di 14,99 euro e amplia il gioco con una nuova storia con un capitolo inedito ambientato dopo gli eventi del gioco principale.

Gli Alter di un Alter

Per indagare questo fenomeno impossibile, Jan dovrà ancora una volta contare sugli Alter, versioni alternative di sé stesso dotate di competenze scientifiche uniche: in questo caso un Geologo, un Biologo, un Chimico, un Fisico. Insieme, tenteranno di svelare uno dei più grandi misteri del pianeta.

L'espansione introduce nuove possibilità di costruzione su diversi tipi di terreno, tecnologie avanzate e moduli inediti come la capsula di criosonno, che permette di estendere la missione e osservare gli effetti a lungo termine delle scoperte scientifiche. Durante i periodi di raffreddamento planetario, il mondo cambia radicalmente: è il momento ideale per esplorare, espandere le operazioni e installare Field Labs, strutture che consentono agli Alters di proseguire le ricerche mentre Jan rimane in criosonno, aprendo nuove strategie e opportunità scientifiche.