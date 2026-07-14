TSMC cresce del 36%: la domanda di chip per l'IA continua, ma spaventa i mercati

Il colosso mondiale dei semiconduttori TSMC ha chiuso un altro trimestre da assoluto protagonista, confermando come la corsa planetaria all'intelligenza artificiale non accenni a rallentare. Il produttore taiwanese ha comunicato ricavi trimestrali pari a 1.270 miliardi di dollari taiwanesi, equivalenti a circa 34 miliardi di euro, mettendo a segno un balzo in avanti del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A sbalordire gli analisti è stata la performance isolata del mese di giugno, che ha registrato un'impennata del fatturato del 68%, certificando un'accelerazione senza precedenti nella costruzione di nuovi data center in tutto il mondo.
I risultati eccellenti rispecchiano la posizione di monopolio tecnologico di fatto goduta dall'azienda. TSMC è infatti l'unica fonderia globale in grado di stampare i chip più avanzati del pianeta, diventando il partner vitale e insostituibile di colossi come NVIDIA, Apple e AMD, che dipendono interamente dalle fabbriche taiwanesi per la transizione verso l'era dei calcoli neurali.
I chip TSMC restano centrali nella corsa all'intelligenza artificiale
TSMC occupa una posizione dominante nella filiera mondiale dei semiconduttori, producendo alcuni dei chip più avanzati utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale. Tra i suoi clienti figurano aziende come NVIDIA e Apple, che si affidano agli impianti del gruppo taiwanese per realizzare processori destinati sia ai dispositivi consumer sia ai grandi data center.
Secondo le stime del settore, gli investimenti globali nelle infrastrutture per l'IA potrebbero superare quest'anno i 725 miliardi di dollari (circa 624 miliardi di euro). La cifra comprende server, apparati di rete e acceleratori specializzati, componenti che dipendono in larga parte dalla capacità produttiva di aziende come TSMC.
Nonostante i risultati positivi, alcuni investitori iniziano a interrogarsi sulla sostenibilità dell'attuale ritmo di spesa. Una parte consistente dei nuovi investimenti viene finanziata attraverso il debito e non è ancora chiaro quando queste infrastrutture inizieranno a generare ritorni economici tali da giustificare gli ingenti capitali impiegati.
TSMC, tuttavia, continua a descrivere una situazione di forte domanda. Lo scorso giugno l'amministratore delegato C.C. Wei ha dichiarato che la capacità produttiva destinata ai clienti statunitensi resterà insufficiente ancora per diversi anni, anche con l'entrata in funzione dei nuovi stabilimenti negli Stati Uniti. Una valutazione condivisa anche da SK Hynix, secondo cui la carenza delle memorie HBM utilizzate nei sistemi di IA potrebbe protrarsi fino al prossimo decennio.
L'attenzione del mercato è ora rivolta alla pubblicazione dei risultati finanziari completi e, soprattutto, ai piani di investimento dell'azienda. TSMC prevede di destinare quest'anno quasi 56 miliardi di dollari (circa 48 miliardi di euro) all'espansione della capacità produttiva. Parallelamente prosegue anche il progetto negli Stati Uniti, con il campus in Arizona che dovrebbe rappresentare un investimento complessivo di circa 265 miliardi di dollari (circa 228 miliardi di euro), confermando il ruolo sempre più strategico dell'azienda nello sviluppo dell'industria globale dei semiconduttori.