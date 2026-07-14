TSMC cresce del 36%: la domanda di chip per l'IA continua, ma spaventa i mercati

Il colosso mondiale dei semiconduttori TSMC ha chiuso un altro trimestre da assoluto protagonista, confermando come la corsa planetaria all'intelligenza artificiale non accenni a rallentare. Il produttore taiwanese ha comunicato ricavi trimestrali pari a 1.270 miliardi di dollari taiwanesi, equivalenti a circa 34 miliardi di euro, mettendo a segno un balzo in avanti del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A sbalordire gli analisti è stata la performance isolata del mese di giugno, che ha registrato un'impennata del fatturato del 68%, certificando un'accelerazione senza precedenti nella costruzione di nuovi data center in tutto il mondo.

I risultati eccellenti rispecchiano la posizione di monopolio tecnologico di fatto goduta dall'azienda. TSMC è infatti l'unica fonderia globale in grado di stampare i chip più avanzati del pianeta, diventando il partner vitale e insostituibile di colossi come NVIDIA, Apple e AMD, che dipendono interamente dalle fabbriche taiwanesi per la transizione verso l'era dei calcoli neurali.