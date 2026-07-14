Pixel 11, spuntano alcune colorazioni inedite: ecco le immagini trapelate

Manca ormai circa un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi Google Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel Fold . Nel frattempo, continuano a circolare indiscrezioni sugli smartphone e sono emerse nuove immagini dedicate alle possibili colorazioni dei dispositivi. Tra queste figurano anche alcune finiture inedite , che potrebbero caratterizzare la nuova gamma di prodotti Google. Ovviamente specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali, quindi vi invitiamo a prenderle con la dovuta cautela in attesa di conferme. Nel frattempo, diamo un'occhiata alle immagini.

I nuovi colori

Le immagini sono state condivise dai colleghi di 9to5Toys e sembrerebbero provenire da alcuni annunci placeholder, ovvero bozze pubblicate erroneamente in anticipo da Amazon. Il Pixel 11 viene mostrato in tre colorazioni, anche se i nomi riportati non coincidono con quelli emersi nelle precedenti indiscrezioni: si parla infatti di "Obsidian", "Hibiscus" e "Pistachio". Analizzando meglio le descrizioni, però, le tonalità sembrerebbero corrispondere a "Midnight", "Fucsia" e "Moss".

Successivamente è stato individuato anche un annuncio dedicato ai Pixel 11 Pro, che vengono indicati nelle colorazioni "Dune", "Light Fog", "Pine" e "Sterling". Anche il Pixel 11 Pro Fold dovrebbe essere disponibile nelle varianti "Pine", quindi con finiture verdi, e "Midnight".

In ogni caso, dalle immagini è possibile notare il display da 6,3 pollici con risoluzione 1080x2424 del Pixel 11, indicato con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Quest'ultimo dettaglio smentirebbe le precedenti indiscrezioni secondo cui Google avrebbe potuto ridurre la dotazione di memoria RAM a 8 GB. Le inserzioni menzionano anche un Google Pixel Tag come accessorio compatibile, ma per ora restiamo in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Alcune informazioni riportate nelle inserzioni risultano piuttosto insolite, considerando che viene fatto riferimento ad Android 16, mentre i nuovi smartphone dovrebbero debuttare con Android 17. Potrebbe trattarsi semplicemente di dati errati recuperati da precedenti inserzioni, quindi è consigliabile prendere queste descrizioni con la dovuta cautela.