Pixel 11, spuntano alcune colorazioni inedite: ecco le immagini trapelate

Manca ormai circa un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi Google Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel Fold. Nel frattempo, continuano a circolare indiscrezioni sugli smartphone e sono emerse nuove immagini dedicate alle possibili colorazioni dei dispositivi. Tra queste figurano anche alcune finiture inedite, che potrebbero caratterizzare la nuova gamma di prodotti Google. Ovviamente specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali, quindi vi invitiamo a prenderle con la dovuta cautela in attesa di conferme. Nel frattempo, diamo un'occhiata alle immagini.
I nuovi colori
Le immagini sono state condivise dai colleghi di 9to5Toys e sembrerebbero provenire da alcuni annunci placeholder, ovvero bozze pubblicate erroneamente in anticipo da Amazon. Il Pixel 11 viene mostrato in tre colorazioni, anche se i nomi riportati non coincidono con quelli emersi nelle precedenti indiscrezioni: si parla infatti di "Obsidian", "Hibiscus" e "Pistachio". Analizzando meglio le descrizioni, però, le tonalità sembrerebbero corrispondere a "Midnight", "Fucsia" e "Moss".
Successivamente è stato individuato anche un annuncio dedicato ai Pixel 11 Pro, che vengono indicati nelle colorazioni "Dune", "Light Fog", "Pine" e "Sterling". Anche il Pixel 11 Pro Fold dovrebbe essere disponibile nelle varianti "Pine", quindi con finiture verdi, e "Midnight".
In ogni caso, dalle immagini è possibile notare il display da 6,3 pollici con risoluzione 1080x2424 del Pixel 11, indicato con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Quest'ultimo dettaglio smentirebbe le precedenti indiscrezioni secondo cui Google avrebbe potuto ridurre la dotazione di memoria RAM a 8 GB. Le inserzioni menzionano anche un Google Pixel Tag come accessorio compatibile, ma per ora restiamo in attesa di conferme o smentite ufficiali.
Alcune informazioni riportate nelle inserzioni risultano piuttosto insolite, considerando che viene fatto riferimento ad Android 16, mentre i nuovi smartphone dovrebbero debuttare con Android 17. Potrebbe trattarsi semplicemente di dati errati recuperati da precedenti inserzioni, quindi è consigliabile prendere queste descrizioni con la dovuta cautela.
In attesa della presentazione
Vi ricordiamo che i nuovi Pixel 11 verranno presentati ufficialmente il 12 agosto a New York alle ore 6:00 PM ET, quindi alle 00:00 del 13 agosto in Italia. Mancano quindi poche settimane e finalmente potremo scoprire tutti i dettagli e le principali novità dedicate ai dispositivi Google.