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Sei alla ricerca di un nuovo tablet? Applica questo coupon e risparmia sull'acquisto del OnePlus Pad 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del tablet Pad 2 targato OnePlus. Scopriamo i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/07/2026
OnePlus Pad 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del tablet OnePlus Pad 2: applicando il codice ITVS030 è risparmierai 30€ per un costo finale d'acquisto di 253,35€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 luglio.

OnePlus Pad 2 è un tablet di fascia alta pensato per offrire prestazioni elevate, intrattenimento immersivo e strumenti avanzati per la produttività. Il dispositivo integra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con sistema operativo OxygenOS 14.1.

Ulteriori dettagli sul tablet

Il tablet dispone di un ampio display da 12,1" con risoluzione 3K da 3000 x 2120 pixel e una densità di 303 PPI. Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz. Per il comparto audio, OnePlus Pad 2 utilizza un sistema composto da sei altoparlanti con campo sonoro omnidirezionale e supporto Hi-Res Audio, garantendo un'esperienza coinvolgente durante film, musica e giochi.

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La batteria da 9510 mAh assicura un'elevata autonomia ed è supportata dalla ricarica rapida 67W SUPERVOOC. Il tablet include una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 8 MP. Tra le funzioni intelligenti troviamo strumenti IA per la scansione dei documenti, il ritaglio automatico delle immagini e il trasferimento rapido dei file.

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