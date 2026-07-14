Sei alla ricerca di un nuovo tablet? Applica questo coupon e risparmia sull'acquisto del OnePlus Pad 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del tablet OnePlus Pad 2: applicando il codice ITVS030 è risparmierai 30€ per un costo finale d'acquisto di 253,35€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 luglio.

OnePlus Pad 2 è un tablet di fascia alta pensato per offrire prestazioni elevate, intrattenimento immersivo e strumenti avanzati per la produttività. Il dispositivo integra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con sistema operativo OxygenOS 14.1.