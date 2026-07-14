Sei alla ricerca di un nuovo tablet? Applica questo coupon e risparmia sull'acquisto del OnePlus Pad 2

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OnePlus Pad 2 è un tablet di fascia alta pensato per offrire prestazioni elevate, intrattenimento immersivo e strumenti avanzati per la produttività. Il dispositivo integra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con sistema operativo OxygenOS 14.1.
Ulteriori dettagli sul tablet
Il tablet dispone di un ampio display da 12,1" con risoluzione 3K da 3000 x 2120 pixel e una densità di 303 PPI. Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz. Per il comparto audio, OnePlus Pad 2 utilizza un sistema composto da sei altoparlanti con campo sonoro omnidirezionale e supporto Hi-Res Audio, garantendo un'esperienza coinvolgente durante film, musica e giochi.
La batteria da 9510 mAh assicura un'elevata autonomia ed è supportata dalla ricarica rapida 67W SUPERVOOC. Il tablet include una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 8 MP. Tra le funzioni intelligenti troviamo strumenti IA per la scansione dei documenti, il ritaglio automatico delle immagini e il trasferimento rapido dei file.