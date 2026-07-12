Il Google Pixel 11 Pro Fold si avvicina al lancio con certificazione FCC: conferme per il modem MediaTek

Tra le novità più rilevanti figura il Google Pixel 11 Pro Fold , che ha recentemente ottenuto la certificazione della Federal Communications Commission (FCC) , passaggio necessario per la commercializzazione negli Stati Uniti.

Il debutto della serie Google Pixel 11 è ormai imminente e, con l'avvicinarsi dell'evento di presentazione previsto tra circa un mese , continuano a emergere nuove informazioni sui prossimi smartphone dell'azienda di Mountain View.

Arrivano conferme sul modem del Google Pixel 11 Pro Fold

La certificazione permette di conoscere anche le principali tecnologie di connettività supportate. Il Pixel 11 Pro Fold sarà compatibile con 5G, LTE, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi 7, NFC, Ultra Wideband (UWB) e Thread, offrendo così una dotazione completa per la comunicazione e l'interazione con altri dispositivi.

L'aspetto più interessante riguarda però il modem integrato. Nei documenti tecnici è stato individuato un riferimento all'algoritmo MediaTek TA-SAR v2, elemento che rafforza le indiscrezioni secondo cui la nuova gamma Pixel 11 abbandonerà finalmente i modem Exynos di Samsung.