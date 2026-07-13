Samsung ci riprova con i PC: spuntano i dettagli su GAIA, il chip segreto per l'IA

A distanza di quattordici anni dal suo ultimo e sfortunato tentativo nel mercato dei processori per computer (avvenuto nel 2012 con i Chromebook basati su Exynos), Samsung si prepara a un clamoroso e storico ritorno. Secondo quanto rivelato dalla testata giornalistica sudcoreana Chosun, la divisione System LSI del colosso di Seul starebbe sviluppando in segreto GAIA, un rivoluzionario acceleratore hardware dedicato esclusivamente all'Intelligenza Artificiale per PC.

I primi prototipi fisici del silicio sarebbero già stati consegnati ai laboratori di HP e Lenovo per i test di convalida e benchmark prestazionali, in vista di un debutto commerciale fissato tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.