Un utente Xbox ha ottenuto in tribunale il ripristino dell'account bannato da Microsoft

Un giocatore Xbox brasiliano ha ottenuto una vittoria legale contro Microsoft dopo la sospensione del suo account e la conseguente perdita dell'accesso alla libreria digitale associata. La vicenda, raccontata dall'utente Reddit "Ordo_Liberal", si è conclusa con una sentenza che obbliga l'azienda di Redmond a ripristinare l'account e tutti i contenuti collegati .

Sentenza storica

Secondo quanto riferito dall'utente, il problema sarebbe iniziato circa tre mesi fa, quando Microsoft avrebbe rilevato un accesso non autorizzato all'account. In seguito all'incidente, l'azienda avrebbe comunicato che "l'unica opzione disponibile è sospendere permanentemente questo account

per impedirne qualsiasi ulteriore utilizzo".

Piuttosto che creare un nuovo profilo e ricostruire da zero la sua raccolta di giochi digitali, il giocatore ha deciso di avviare un'azione legale contro Microsoft. Grazie al sistema di tutela dei consumatori previsto in Brasile, l'utente ha potuto rivolgersi a un difensore pubblico senza sostenere costi legali.

Il tribunale brasiliano ha quindi ordinato a Microsoft di ripristinare l'accesso all'account entro 15 giorni dalla notifica della sentenza. In caso contrario, l'azienda sarà soggetta a una sanzione giornaliera di circa 24 euro, fino a un massimo di circa 240 euro complessivi.

La corte ha inoltre disposto un risarcimento di 2.000 reais a favore dell'utente, pari a circa 320 euro ai tassi di cambio attuali.

Pur trattandosi di un caso isolato e dalle conseguenze economiche limitate rispetto alle grandi cause collettive, la decisione potrebbe attirare l'attenzione sul tema della proprietà e dell'accesso ai contenuti acquistati in formato digitale, una questione che interessa un numero crescente di consumatori con il progressivo abbandono dei supporti fisici.