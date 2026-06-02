ASUS Zenbook per tutti: Ceraluminum e configurazioni più "economiche" dal Computex 2026

Non solo festeggiamenti per i 20 anni del brand ROG: ASUS si è presentata al Computex 2026 con una ricca line-up di prodotti che copre sia il mercato mainstream sia quello business. I veri protagonisti della fiera sono i nuovi Zenbook. La line-up 2026 si distingue per un'ampia varietà di configurazioni hardware, pensate per ogni tipo di esigenza (e per tenere più bassi i prezzi):

Per quanto riguarda la connettività, troviamo porte USB4, slot M.2 2280 PCIe Gen 4 espandibile e tastiera retroilluminata. Il prezzo parte da 800 dollari statunitensi per il modello con Snapdragon, ma non ci sono dettagli precisi su quanto costerà in Europa.

Accanto al classico modello da 13 pollici debutta il nuovo Zenbook 14 , disponibile nelle colorazioni oro, argento e blu. In linea con la tradizione della serie, il laptop punta tutto sulla maneggevolezza: pesa solo 1,1 KG ed è spesso appena 1,7 mm. Le specifiche tecniche includono tagli di memoria RAM da 8, 16 o 24 GB; TDP di 28/35W e un pannello OLED touchscreen.

ASUS Business: soluzioni pensate per la produttività

ASUS ha dedicato ampio spazio anche al settore professionale, dove i prodotti mettono al primo posto autonomia, ergonomia, stabilità, sicurezza e supporto a lungo termine. Oltre al rinnovo delle storiche linee B5, B3, B1 (per il Business) e P5, P3, P1 (per i Prosumer), i riflettori si sono accesi su due dispositivi in particolare.

ExpertBook B5 Flip G2

Il primo è l'ExpertBook B5 Flip G2. Si tratta della nuova versione del convertibile a 360 gradi, ora aggiornata con uno chassis migliorato in alluminio e supporto per la penna. Con un peso di 1,31 KG e uno spessore di 14,9 mm, integra una doppia fotocamera (FHD IR e 5MP) e SoC Intel Core Serie 3. Offre fino a 12 ore di autonomia e una sicurezza di livello enterprise, candidandosi come lo strumento ideale per il lavoro ibrido supportato dall'IA.

ExpertBook P5 G5, invece, è il nuovo Copilot+ PC punta tutto sulle prestazioni grazie ai processori AMD Ryzen AI e Intel Core Ultra 7, capaci di erogare fino a 55 TOPS tramite NPU e un TDP fino a 45W. Il peso parte da 1,27 Kg e la batteria da 70Wh è protetta dal sistema di sicurezza ExpertGuardian. Il display è un'unità OLED da 14 o 16 pollici in rapporto 16:10, con risoluzione 2.5K e frequenza di aggiornamento a 144Hz. Nota di merito per il supporto: ASUS offre 3 anni di garanzia commerciale che includono la copertura sulla batteria stessa.