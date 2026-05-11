Commissione europea: VPN usate per aggirare i controlli sull’età, si valutano nuove misure

L'uso dei servizi VPN è finito nel dibattito europeo sulla tutela dei minori online, dal momento che vengono spesso utilizzati per aggirare i controlli sull'età . Secondo quanto riportato in un recente documento, si è registrato un notevole aumento di VPN utilizzate per bypassare i sistemi di verifica dell'età nei paesi in cui sono stati introdotti per legge. Proprio per questo motivo, in Europa cresce l'attenzione verso possibili nuove misure per limitare questo fenomeno.

Servizi sempre più utilizzati

Ad oggi non esiste una normativa UE che obblighi le VPN a verificare l'età degli utenti, quindi questi servizi risultano normalmente accessibili senza controlli rigorosi. Secondo quanto riportato, tuttavia, le VPN sono strumenti particolarmente efficaci per eludere i sistemi di verifica dell'età introdotti da alcuni paesi. In particolare, dopo l'introduzione di leggi più rigide sulla sicurezza dei minori, si registrano forti aumenti nell'utilizzo di VPN, come avvenuto ad esempio nel Regno Unito.

Verifica dell'età

Se da un lato questi servizi sono pensati per garantire privacy e sicurezza dei dati, impedendo il tracciamento da parte di fornitori, inserzionisti e potenziali minacce, dall'altro possono rendere meno efficaci le misure introdotte per limitare l'accesso dei minori a determinati contenuti.

"Nel Regno Unito, l'Online Safety Act ha imposto ai servizi Internet l'obbligo di impedire ai minori di accedere a contenuti dannosi e non adatti alla loro età e ha richiesto ai fornitori di offrire a genitori e bambini meccanismi di segnalazione chiari e accessibili", si legge.

"Da quando la normativa è entrata in vigore nel 2025, secondo quanto riportato, metà delle prime 10 app gratuite nelle classifiche di download degli app store britannici sono state servizi VPN. Uno sviluppatore di app ha segnalato un picco del 1.800% nei download nel primo mese successivo all'entrata in vigore della normativa".